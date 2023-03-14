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Политика 14 марта 2023 09:14

Рогов: Киев перебрасывает боевую авиацию на Запорожское направление

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Украина начала переброску истребителей и вертолетов на Запорожское направление. Об этом со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщает РИА Новости.

«Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление», — заявил собеседник агентства.

По его данным, поставляемое оружие Киев получил от стран бывшего Варшавского договора. Еще часть в свое время была вывезена США из Афганистана.

#Запорожская область #спецоперация
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