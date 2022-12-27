Рогов: Киев нуждается в переговорах, чтобы дотянуть до новых поставок оружия от Запада

Предложение Украины о мирных переговорах с Россией на базе ООН — это стратегия для затягивания времени. Как и в случае с минскими договоренностями, Киев надеется накопить силы и пополнить запасы оружия перед новым наступлением, уверен председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Говоря условно, это очередные минские договоренности. Они хотят получить оперативную паузу, чтобы не было нашего наступления, а были тянущиеся переговоры, за время которых можно будет получить от Запада новую поддержку, оружие — не секрет, что снарядный голод в ВСУ уже начинается. Это стратегия затягивания времени, чтобы перегруппироваться, набраться сил, это то, что сейчас Киевом берется за основу», — поделился он в беседе с ТАСС.

Рогов отметил, что киевские власти достаточно реалистичны в оценке ситуации, с этим связаны и даты предполагаемого «саммита» (февраль 2023 года).

«Просто за эти два месяца — пришли к выводу в Генштабе ВСУ, об этом же говорят и западные специалисты, — к концу зимы, Россия будет иметь безоговорочное преимущество с хорошо слаженными боевыми подразделениями, обстрелянными, подготовленными, в которые будут входить не только контрактники, но и мобилизованные», — разъяснил собеседник агентства.

Он отметил, что ВС России продолжают укреплять свои позиции, боевой дух в войсках усиливается, а проблемы, характерные для начала СВО, решаются оперативно.

К тому же подобное предложение Украины станет дополнительным поводом для усиления давления на Россию со стороны западных стран.

Напомним, что накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил организовать в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. Как отметил на это пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, Москва согласится на переговоры только на своих условиях.