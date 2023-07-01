В ближайшие дни ВСУ могут предпринять полномасштабное наступление. Толчком к этому может стать предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, напомнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее такую возможность подтверждал и сам Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ «должны» продемонстрировать свои успехи союзникам.

«Украина не столько хочет, сколько именно должна показать результаты, — объяснил Рогов в беседе с ТАСС. — Это установка, которая должна быть реализована для сохранения Зеленского у власти, получения новых денег и вооружения. У него цейтнот, осталось мало времени, 10 дней».

Он предполагает, что наступление начнется на запорожском участке. При этом как успех ВСУ Киев может преподнести взятие любого населенного пункта, к примеру Васильевки либо Токмака.

«Все усилия могут быть направлены на это. За ценой Зеленский не постоит. То есть нас ждут очень напряженные и непростые десять дней», — уверен Рогов.

Он напомнил, что Украина держит в полной боевой готовности тактическую группу «Марун», сформированную на юго-востоке Днепропетровской области из 46-й аэромобильной, 82-й бригад, 71-й егерской бригады и 132-й разведбатальона. Эти части, не участвующие в боевых действиях полтора месяца, могут быть использованы для полномасштабного наступления.