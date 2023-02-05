«Рога срезаем пилой. Болгарку не используем»: на ферме в Татарстане разводят оленей

В Елабужском районе работает необычная ферма – здесь разводят оленей для получения уникального природного продукта. Почему оленьи рога пользуются спросом, какая технология применяется для их добычи, как живут олени на ферме?

Оленеводческое хозяйство «Вятский берег» в Елабужском районе Татарстана заработало в 2020 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оленеводческое хозяйство «Вятский берег» в Елабужском районе Татарстана заработало в 2020 году. Сейчас в нем содержатся более 1 тысячи оленей. Основное направление фермы – продажа оленьих пантов (рогов). Однако владельцы планируют в будущем развивать хозяйство как базу для туризма и отдыха, а также санатория-лечебницы на основе биологических добавок из оленьих рогов.

«Успели закупить качественных оленей из Германии»

Управляющий фермой Ильназ Насыров рассказал об особенностях разведения этих животных.

«У нас три вида оленей: 480 голов благородного оленя, 250 голов пятнистого оленя и 300 голов европейской лани.

У самцов благородных оленей рога крупные. Один раз в год они обновляются. Достигнув определенного размера, они отпадают и начинают расти заново. Мы собираемся зарабатывать на их рогах», – говорит Ильназ Насыров.

У самцов благородных оленей рога крупные. Один раз в год они обновляются Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Территория фермы занимает почти 400 гектаров площади. Построены подсобные помещения – склад с современным оборудованием для хранения пантов, хлев для оленят, закуплена техника. За оленями ухаживают четыре работника. На ферме для них имеется благоустроенное жилье.

«Первую партию благородных оленей мы привезли из Калининградской области. Затем – из Твери, позже 50 голов завезли из Германии. Успели привезти до закрытия границ. Они там оленей разводят уже 200 лет. Рога очень крупные, это породистые животные. Затем привезли 100 голов пятнистых оленей. Стоит отметить, что в этом году цены на оленей упали. Пока новые фермы не создаются. За последние три года никто из-за границы оленей не завозил. Это связано с ситуацией в стране. Мы успели в 2022 году привезти из Германии», – рассказал управляющий фермой.

Отращивание рогов – долгий и сложный процесс. Для получения качественного продукта животных кормят разнообразным кормом Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Природный источник полезных веществ»

Панты – мягкие, еще не затвердевшие рога оленя – внутри имеют трубчатую структуру и наполнены кровью. Панты содержат почти сто наименований микро- и макроэлементов, аминокислот и витаминов. В медицине используются в виде порошка, настоек.

«Это природный источник полезных и целебных веществ, уникальное биологическое вещество для оздоровления организма человека. Поэтому мы хотим не просто продавать панты, но и создать санаторий для лечения с помощью ванн. Сейчас люди для лечения летают в Алтай. Если нам удастся сделать задуманное, такая возможность будет и у нас», – говорит Ильназ Насыров.

Отращивание рогов – долгий и сложный процесс. Для получения качественного продукта животных кормят разнообразным кормом. В их рационе около 37 видов растений и деревьев, например молодые ветки шиповника, фруктовых деревьев, желуди. Все полезные элементы, содержащиеся в этих растениях, концентрируются в пантах. Так предусмотрено природой – рога для оленя очень важны, поэтому они обеспечиваются всем необходимым, чтобы выросли крепкими.

С появлением молодых отростков рогов их срезают и замораживают при температуре ниже 15 градусов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С появлением молодых отростков рогов их срезают и замораживают при температуре ниже 15 градусов. Транспортировка тоже производится в специальных морозильных контейнерах.

«Ценность как лечебное средство имеет и кровь оленя. Поэтому рога надо вовремя срезать и без потери крови запечатать срез. Затем рога идут на заморозку. Китайцы, корейцы, например, их сушат. В этих странах панты пользуются спросом, это вещество широко применяется в лечении и оздоровлении. В этом году мы в первый раз срезали панты, в замороженном виде продали клиенту из Кореи. В России пантами занимаются в Калининградской области», – рассказывает Ильназ Насыров.

Насколько гуманно живьем резать оленьи рога, чувствуют ли животные боль при этом?

«Нет, боли они не чувствуют. Рога срезаются под местной анестезией. После обезболивания рога срезаем пилой. Болгарку не используем, ее шум пугает животных. Рога в период роста мягкие, как губка, срезаются легко. Специальные медикаменты помогают остановить кровь и способствуют быстрому заживлению раны. Через два дня олень и не вспоминает о своих рогах», – говорит собеседник.

Маленькие оленята 2022 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мама кормит только одного детеныша»

Вместе с Ильназом Насыровым корреспондент «Татар-информа» побывала и в помещении, где содержатся оленята. Сам он называет его телятником.

«У самок благородных оленей обычно бывает только один детеныш. Очень редко – два, но и в таком случае мама будет кормить только одного своего из них. Какой встанет на ноги первым – с ним и уходит. За вторым уже не возвращается. В первые семь дней олененок вообще не встает, лежит среди высокой травы. Всю неделю мама приходит и кормит его», – рассказывает управляющий фермой.

Для оленей заготавливают специальное сено из пяти разных трав. Также в рацион входит овес, который выращивают в самом хозяйстве Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для оленей заготавливают специальное сено из пяти разных трав. Также в рацион входит овес, который выращивают в самом хозяйстве. Зимой на одного оленя уходит 1 кг овса в день. Летом животные гуляют на пастбище, где питаются хвоей, молодыми ветками кустарника. Как выяснили работники хозяйства, олени питаются 25 видами трав и деревьев.

«Рога мы каждый год сдаем в лабораторию. Узнаем, каких витаминов им не хватает. По итогам экспертизы меняем рацион. Например, в этом году выявили недостаток фосфора», – говорит Ильназ Насыров.

Режим кормления животных соответствует их жизни на природе: олени питаются дважды в день, рано утром и вечером, с наступлением сумерек. Остальное время они отдыхают.

«Особенно опасны в брачный период»

Несмотря на содержание в неволе, олени остаются дикими животными, и в определенных условиях самцы оленей могут быть опасны для человека. Чтобы не допустить нападения, на ферме соблюдают меры безопасности.

У нас оленей кормят всегда два работника – один с палкой сторожит, другой раскладывает корм Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обычно с появлением человека в вольере они убегают. Но у нас оленей кормят всегда два работника – один с палкой сторожит, другой раскладывает корм. Опасно во время брачного периода. Самца оленя мы называем “бык”. Когда наступает период спаривания, он перестает есть. Мы его и не стараемся кормить. Он пасется на большой территории в 260 гектаров. Просто надо переждать этот период. У него играют гормоны. Если в конце сентября – начале октября к нему подойдет человек, он себя ведет агрессивно. Если бык решит, что кто-то трогает самку, то он нападет. Тогда к нему лучше не подходить», – рассказывает специалист.

Брачный период у оленей продолжается до полутора месяцев. На это время стадо оставляют в покое, обеспечив самок достаточным объемом корма.

«Из этого периода быки выходят полностью уставшими и изможденными. Затем самцов и самок разделяют, все возвращается в обычное русло. Быки перестают беспокоиться за самок», – говорит Насыров.

Беременность оленей длится 8,5 месяца, оленята рождаются в конце весны.

Несмотря на содержание в неволе, олени остаются дикими животными, и в определенных условиях самцы оленей могут быть опасны для человека Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«После отлучения детенышей от матери обычно мать особо не переживает, всего пару дней. Больше страдают оленята. Но в природе они тоже недолго остаются с матерью – через 3-5 месяцев она перестает их кормить молоком. В октябре – декабре олененок уже становится самостоятельным», – рассказывает Ильназ Насыров.

Естественные враги оленя в дикой природе – рысь, волк, медведь. И хотя поблизости фермы этих хищников не замечали, меры предосторожности приняты, говорит собеседник.

«Говорят, в Кировской области медведей много. Были случаи, когда они разрывали металлические сетки. У нас стоит электропастух. Сетку заказали из Австралии. Очень качественная, пружинная. Ее даже машиной не разорвешь», – рассказывает управляющий.

Олени на ферме будут содержаться около десяти лет. По словам Ильназа Насырова, именно до такого возраста у оленя рога имеют хорошее качество, а после 12 лет они уже практически не пригодны для извлечения полезных веществ.

«В Европе один раз в три месяца у оленя из вены берут по 0,5 литра крови. Затем эту кровь сушат. Это как люди сдают донорскую кровь. Таким способом можно больше зарабатывать, но мы пока так не делаем, занимаемся только пантами», – говорит Ильназ Насыров.

Олени на ферме будут содержаться около десяти лет. Именно до такого возраста у оленя рога имеют хорошее качество, а после 12 лет они уже практически не пригодны для извлечения полезных веществ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А вот молоко самки оленя получить очень трудно – она никак не приучается к доению. Животное к себе не подпускает, может накинуться и лягнуть сразу четырьмя ногами. К тому же молока у самки совсем мало – около 100 граммов. Оно очень густое и сладкое, говорит собеседник.

«Олени хорошо переносят морозы. Когда в Татарстане похолодало до минус 38 градусов, я в два раза увеличил корм. Если есть внутренняя энергия, они не замерзают. У оленей кожа хорошо держит тепло. Если олень лежит на снегу, то снег под ним не тает. К тому же я ни разу не видел и не слышал, чтобы олень замерз на холоде. В жару мы роем яму и заливаем туда воду. Они там купаются. Да, у нас есть озеро, но оно очень глубокое. В жару олени не гуляют, просто лежат в тени. Поэтому они едят только в сумерках», – рассказал управляющий оленеводческим хозяйством.

Интересные факты:



В брачный период самец пятнистого оленя громко свистит, а самец благородного оленя ревет и издает звук, похожий на плач ребенка. Так они решают, кто сильней. Самцы, которые ревут дольше и глубже, самые сильные.



Олени своевольные, не такие послушные, как, например, коровы. Трудно поддаются управлению, их сложно вывести из загона.



За малышами в оленьем стаде присматривает «няня». Годовалый олень учит их питаться сеном, зерном, утолять жажду, поедая снег.



Выпущенные на волю олени со временем находят друг друга и держатся вместе.



Европейская лань, несмотря на короткие ноги, развивает большую скорость.



Шейные мускулы самца мощнее, чем у самки. Рога отрастают только у самцов.



Вес оленей самых мелких видов достигает 15 килограммов, а самый крупный олень может весить 300 кг.



В зависимости от вида, беременность оленей продолжается 6-9 месяцев.



В дикой природе олени живут 15-20 лет.

Автор: Ралина Салимова, intertat.tatar; перевод с татарского

Фоторепортаж из оленеводческого хозяйства «Вятский берег», Елабужский район: