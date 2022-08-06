Роды с осложнениями и тяжелые болезни детей: акушер из РТ о беременности без подготовки

Заболевания нервной системы малыша, тяжелые болезни других органов и систем: врачи рассказали, чем может грозить случайная беременность. О том, почему важно готовиться к зачатию и как это сделать правильно, «Татар-информу» рассказала акушер-гинеколог акушерско-физиологического отделения родильного дома 16-й больницы Казани Лейла Давлетшина.

Регина Шакирова уверена, что у счастливого материнства, к которому она так давно стремится, несколько составляющих Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Сначала убедилась, что готова стать мамой»

Для 35-летней Регины Шакировой беременность была долгожданной.

«Для меня материнство – это что-то сверхъестественное. То, к чему я шла очень долгое время. И когда я встретила своего партнера, с которым я бы хотела обзавестись ребеночком, я очень ответственно подошла к подготовке», – рассказала она «Татар-информу».

Регина признается – ей хотелось убедиться, что она готова стать мамой.

Женщина уверена, что у счастливого материнства, к которому она так давно стремится, несколько составляющих. Во-первых, по ее мнению, женщина должна быть готова прервать карьеру ради малыша. Во-вторых, необходимо проверить свое здоровье.

«Я считаю, что вынашивание ребенка – это большая нагрузка на организм. Поэтому для меня было важно хорошо подготовиться физически. Я ходила на йогу, в бассейн, делала много физических упражнений, чтобы убедиться, что мышцы в тонусе. Даже ходила к остеопату, чтобы убедиться, что я физически готова», – рассказала молодая мама.

А еще Регина задумалась о духовной составляющей. Она уверена, что ребенок счастлив, когда счастлива мама. По словам Регины, на этапе подготовки она занималась медитацией, размышляла о том, хватит ли ее энергии на двоих.

Взвесив свое психологическое, физическое и духовное состояние, Регина решила, что готова к зачатию.

На учет в женскую консультацию она встала сразу же, как только цикл прервался, а тест на беременность показал заветные две полоски.

Регина рассказала, что много читала о беременности, родах, уходе за новорожденным и особенностях материнства. Уверяет, что это очень помогло ей в общении с медиками, им почти ничего не пришлось объяснять.

«Они сразу видят, когда девушка приходит подготовленная, ведь разговор идет совсем на другом уровне», – поделилась она.

На одной из конференций, которые были посвящены беременности и родам, Регина узнала про роддом 16-й больницы и решила рожать именно там.

Врачи уверены: чтобы родить здорового малыша и при этом сохранить здоровье мамы, пара должна осознанно подойти к будущей беременности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чем грозит беременность без подготовки?

Во время беременности происходит полная перестройка женского организма. Детородные и дыхательные органы, сердечно-сосудистая, пищеварительная, эндокринная, нервная системы, опорно-двигательный аппарат претерпевают серьезные изменения.

«Все, от чего зависит благополучный исход беременности, в здоровье женщины закладывается изначально, когда будущая женщина находится у своей мамы в утробе. То, как девочка развивается в детстве и подростковом возрасте, имеет очень большое значение. Когда женщина готова к рождению малыша, она имеет определенный фон своего здоровья. И не каждая женщина идеально здорова», – объяснила акушер-гинеколог акушерско-физиологического отделения родильного дома 16-й больницы Лейла Давлетшина.

Врачи уверены: чтобы родить здорового малыша и при этом сохранить здоровье мамы, пара должна осознанно подойти к будущей беременности. Нежеланная беременность, по словам докторов, это всегда большой риск.

Когда пара принимает решение завести ребенка, женщине необходимо прийти к акушеру-гинекологу. Выяснить, сколько и как необходимо готовиться, также оба супруга должны пройти обследование на инфекции.

«Нужно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем. На вирусные инфекции, которые являются очень патогенными для плода, – это, к примеру, вирусы краснухи и токсоплазмоз», – отметила Лейла Тальгатовна.

Если мать инфицирована, ребенок может заразиться внутриутробно.

Особое внимание в процессе подготовки уделяется вакцинации против краснухи, если женщина не болела, и против новой коронавирусной инфекции.

Гинеколог отметила, что будущей маме крайне необходимо высыпаться, правильно рассчитывать физическую нагрузку, отдать предпочтение йоге, пилатесу, танцам. А еще ходить по 10 тысяч шагов в день, чтобы не допускать застоя крови в органах малого таза, скорректировать массу тела, чтобы находиться в здоровом весе.

Если у мамы дефицит массы, то ребенок, как правило, рождается крошечным, с возможным состоянием угнетения внутренних органов и систем.

К примеру, у женщин с запущенной анемией ребенок тоже развивается с хронической анемией и гипоксией. А если у женщины гипотиреоз или другие нарушения функций щитовидной железы, то малыш может родиться с умственными отклонениями.

«Важно с акушером-гинекологом определить перечень специалистов, к которым необходимо сходить на консультацию. Если у женщины имеются хронические болезни, то нужно обследоваться и провести лечение, чтобы рецидивы были редкими», – добавила врач.

Будущему папе, помимо анализов на инфекции, необходимо сделать спермограмму.

Обоим будущим родителям необходимо следить за уровнем йода и фолиевой кислоты в организме – нередко супругам назначают курс терапии, содержащей эти элементы. Это профилактика хромосомных заболеваний, к примеру дефекта нервной трубки. С этой патологией, к слову, рождается один ребенок на тысячу, то есть это довольно частая проблема, подчеркнула Лейла Давлетшина.

По словам врача, эту терапию лучше начать за два месяца до планируемого зачатия.

«Беременность наступает у женщин, которые минимизируют стресс. Поэтому стрессовых нагрузок желательно избегать. В ожидании малыша нужно жить в состоянии умиротворения и спокойствия», – посоветовала доктор.

Будущей маме крайне необходимо высыпаться, правильно рассчитывать физическую нагрузку, отдать предпочтение йоге, пилатесу, танцам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Благодаря подготовке беременность была легкой»

По словам Регины, ее беременность протекала очень легко. Были и ошибки – пока срок был небольшим, Регина продолжала жить прежней жизнью, в том числе много летать на самолете. После одного из полетов ей пришлось лечь на сохранение.

«Я поняла – несмотря на то, что животика не видать, как только ты узнаешь, что ты беременна, важно сместить свое сознание и сохранять себя. Полностью ограничивать не надо, но в то же время важно знать, что в твоих руках жизнь другого человечка», – объяснила Регина.

Регина рассказала, что ей пришлось поменять и свои пищевые привычки – в течение десяти лет она была вегетарианкой, но малыш потребовал мяса.

«Это был нереальный опыт, не думала, что операция может проходить в уютной обстановке» Фото: © «Татар-информ»

«Кесарево прошло уютно»

Регина готовилась к естественным родам: посещала специальные курсы и была настроена родить сама.

«В моей ситуации были предрасположенности, которые не позволяли ребеночку выйти естественным путем. Было смешанное тазовое предлежание, еще у меня особенности структуры матки. Под конец беременности я узнала, что придется делать кесарево сечение», – рассказала Регина.

Регина была шокирована, но потом поняла, что ей выпал шанс узнать о предстоящей операции заранее, а значит, было время эмоционально подготовиться к ней.

«Несмотря на то что я боялась кесарева сечения, весь процесс прошел настолько замечательно, что я даже не знала, что так может быть. Была местная анестезия, я слышала, что происходит. Мне казалось, что я в кругу друзей, мы общались, был замечательный анестезиолог, а Лейла Тальгатовна рассказывала, что она делает. Это был нереальный опыт, не думала, что операция может проходить в уютной обстановке», – рассказала она.

Восстановление мамы после операции прошло очень быстро.

На свет появился здоровый мальчик весом 3 килограмма 400 граммов. Его назвали Робертом.

«Когда первый раз взяла на руки малыша, была эйфория, меня распирало чувство счастья. Мне казалось, что я на седьмом небе – мне дали кусочек меня, моего ребенка, которого я девять месяцев носила», – рассказала Регина.

«Радостно, когда женщина здорова и рожает здоровых детей» Фото: © «Татар-информ»

«Пар, готовящихся к зачатию малыша, становится все больше»

Лейла Давлетшина подытожила: для появления на свет здорового малыша необходимы немалые ресурсы женского организма.

«Женщины, которые не только не планировали беременность, но и не наблюдались у врача-гинеколога во время вынашивания ребенка, имеют очень высокий риск развития осложнений во время беременности и в родах. Они приезжают в роддом уже в критическом состоянии на ранних сроках. Их приходится оперировать, чтобы спасти здоровье матери. К сожалению, такие дети рождаются недоношенными, часто с задержкой внутриутробного развития», – рассказала акушер-гинеколог.

Таких новорожденных сразу после появления на свет переводят на лечение в ДРКБ.

По словам врача, сейчас еще остаются пары, которые считают, что все произойдет само, и не готовятся к беременности. Но радует докторов, что тех, кто подходит к этому вопросу ответственно, становится все больше и больше.

«Часто случается, когда сначала женщина готовится к беременности, позже приходит с положительным тестом и ХГЧ, потом мы вынашиваем беременность и рожаем. А после мы вместе занимаемся планированием следующей беременности – это очень приятно, что есть тенденция к увеличению числа таких пар. Радостно, когда женщина здорова и рожает здоровых детей», – поделилась акушер-гинеколог.