Роды на дому, смертность подростков и ЭКО: что обсуждали депутаты в ДРКБ

Айрат Зиатдинов подробно отчитался об организации оказания медицинской помощи подросткам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Детской республиканской клинической больнице состоялось выездное заседание Комитета Госсовета РТ по социальной политике. Депутаты рассмотрели вопросы организации оказания медицинской помощи детям и обсудили последние изменения в законодательстве.

Гостей встретил главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов, который провел для них экскурсию. Депутатам показали работу приемно-диагностического отделения, реанимационно-консультативного центра, отделения реанимации новорожденных, отделения патологии новорожденных, отделения медицинской реабилитации.

После этого в конференц-зале ДРКБ состоялось обсуждение текущих вопросов. На повестке дня отчет Счетной палаты РТ и обсуждение изменений в законах.

Айрат Зиатдинов подробно отчитался об организации оказания медицинской помощи подросткам. Он отметил, что за последние пять лет в республике наблюдается рост заболеваемости у подростков. Наиболее значимый подъем наблюдается по эндокринным заболеваниям – на 36%, новообразованиям – на 31%, психическим расстройствам – на 29% и заболеваниям органов пищеварения на 15%. Болезнями органов дыхания страдает треть всех детей, глаз – 11%.

«Основная задача, поставленная перед правительством Республики Татарстан и Министерством здравоохранения РТ – это снижение подростковой смертности. За 2024 год показатель смертности составил 20,8 на 100 тысяч населения. Более 53% смертей составили травмы, суициды, отравления», – рассказал главврач ДРКБ. Он также добавил, что с 2021 года показатель смертности среди подростков в республике снижается.

С 2020 по 2024 год медики фиксируют рост числа подростков в возрасте от 15 до 17 лет, состоящих на диспансерном учете, на 17%. В первую очередь это касается тех, кто страдает заболеваниями глаз и пищеварительной системы.

«Наиболее часто встречающиеся факторы, влияющие на здоровье подростка –количественное и качественное нарушение питания, психоэмоциональные нагрузки, синдром жестокого обращения, курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, ранняя беременность и травмы», – привел данные Айрат Зиатдинов.

Обсудили и проблемы в сфере детской стоматологии. В этой сфере наблюдается нехватка финансирования, а также дефицит кадров.

«Финансирование детских стоматологий осуществляется по остаточному принципу. В 2024 году фондом ОМС было выделено 873 млн рублей при 867 тыс. посещений. При этом численность детей в республике больше на 20 тыс. Таким образом, на одного ребенка было запланировано менее одного посещения стоимостью 972 рубля. Это может покрыть либо одно посещение с профилактической или неотложной целью, либо позволит поставить пломбу только одному ребенку из двух», – отметила главный внештатный специалист по детской стоматологии Министерства здравоохранения Республики Татарстан Наиля Шаймиева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она также отметила, что люди стали реже обращаться в государственные стоматологии. По словам Наили Шаймиевой, этот показатель говорит о качестве лечения.

«Кадровая обеспеченность неуклонно снижается и, честно говоря, „трещит по швам». На начало 2024 года укомплектованность детскими врачами-стоматологами ниже 90%, врачами-ортодонтами – ниже 80%», – отметила Наиля Шаймиева.

Счетная палата РТ провела аудит эффективности использования средств бюджета, выделенных на охрану здоровья женщин и детей. Результаты показали, что средства были использованы обоснованно.

«В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает первое место по приросту населения и обладает низким показателем общей смертности. Сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным в зависимости от степени риска», – рассказал аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане также зафиксированы случаи обращения в медучреждения беременных с осложнениями, которые наблюдались в частных клиниках. Такие женщины часто не наблюдаются в женской консультации и поэтому отследить риски развития осложнений становится невозможным, отметил он.

«Получается, беременные наблюдаются в частных клиниках, а когда наступают осложнения на поздних сроках, то приходят в госучреждения, а те в свою очередь несут дополнительные расходы и не имеют оперативной информации», – подчеркнул Ильнур Мубараков.

Он заявил, что в этой связи возникает необходимость нормативно закрепить обязанность за частными клиниками работать в единой информационной системе.

«Следующий вопрос – расходы на оказание помощи беременным мигрантам, которые поступают в больницы без медицинского полиса. Отказать учреждения не имеют права. Необходимо нормативно установить обязанность мигрантов получать полис, который включает полный спектр услуг», - предложил аудитор.

Отдельно он остановился и на тех женщинах, которые предпочитают рожать дома без привлечения медиков.

«Роды на дому набирают популярность, при этом 80% из них проходят без участия медицинских работников. Осложнения могут унести жизнь женщины за один-два часа и требуют неотложного врачебного вмешательства», – рассказал Ильнур Мубараков.

Он отметил, что в целях профилактики таких случаев предлагается оформлять медицинское свидетельство о рождении ребенка лишь при условии, что мать обратилась в родильный дом в течение первых суток после рождения малыша.

Отдельно были рассмотрены вопросы, касающиеся процедуры ЭКО. К концу 2024 года в Татарстане более 2,5 тысяч пациентов ожидали своей очереди на проведение экстракорпорального оплодотворения.

«Время ожидания ЭКО составляет в среднем восемь месяцев. Для сокращения сроков ожидания требуется оптимизация процесса получения направления, в том числе путем внедрения автоматической системы обработки заявок», – объяснил Ильнур Мубараков.