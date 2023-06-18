Родственные души и противоположности: 9 из 10 казанцев довольны своими отношениями

Почти 90% жителей Казани заявили, что довольны своими отношениями. Об этом сказали 89% мужчин и 87% женщин, участвующих в опросе сервиса SuperJob.

Интересно, что чаще респонденты называют свою вторую половину «родственной душой» (49% мужчин и 54% женщин) и реже — «противоположностью» (27% и 24% соответственно). При этом аналитики подсчитали, что более счастливыми в отношениях себя называют первые, а не вторые.

«55% мужчин и 51% женщин рассказали, что со своей второй половинкой они скорее совпадают в том, что нравится им обоим. В том, что не нравится, совпадают с супругом 17% женщин и 13% мужчин. В общих симпатиях намного чаще признавались люди, характеризующие свою пару как «родственные души», а в общих антипатиях — те, кто влюбился по принципу «противоположности притягиваются», — говорится в исследовании.

В то же время 11% мужчин и 13% женщин заявили о том, что брак их не радует, в абсолютном недовольстве союзом признались 5% и 7% соответственно.