Родственники рассказали, что погибший в Мензелинске Беляев был опытным пилотом

Родные одного из погибших пилотов Михаила Беляева рассказали, что он летал с 19 лет и был очень опытным пилотом.

«Он всю жизнь летал. Он больше ничего не умел, он всю жизнь был пилотом. Был летчиком военно-транспортной авиации. Налет – выше крыши. Он говорил: “Всегда надо соблюдать только инструкцию, потому что она написана кровью. Он водил машину, мы всегда с ним ездили на машине – он всегда возмущался, когда нарушали правила на дорогах, он всегда говорил, что это – человеческие жизни”», – рассказали СМИ родные Михаила Беляева.

На вопрос журналистов, что, по их мнению, могло стать причиной трагедии, родные ответили категорично: «Только отказ двигателя. Скорее всего технические причины. Он был очень опытным».

Реакция у пилота, по словам родных, была очень хорошая и он однозначно мог грамотно среагировать на экстренную ситуацию.

«Они упали на окраине, возможно, он уводил самолет от жилых домов», – добавили родные погибшего пилота.