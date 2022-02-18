Родственники Камилы Валиевой: «Ее морально сломали так, что не смогла кататься»

Весь мир затаив дыхание наблюдает за развитием событий вокруг выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в Пекине. Корреспондент ИА «Татар-информ» Зиля Мубаракшина и блогер Фагиля Шаирова побывали в родной деревне спортсменки и поговорили с ее родственниками.

В родной деревне дедушки Камилы – селе Тявгельдино Апастовского района Татарстана за юную спортсменку болели ее родственники Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Постоянно на связи с мамой Алсу – Галией апа, в день выступления Камилы договорились созвониться»

15-летняя Камила Валиева считалась главной претенденткой на олимпийское золото в Пекине. Но после успешных первых выступлений в командном зачете фигуристка оказалась в центре допингового скандала. Давление и негатив, под которыми девушка находилась несколько дней, сказались на ее духовном состоянии. Как результат, в произвольной программе в женском одиночном катании Камила допустила несколько ошибок и оказалась лишь четвертой. Однако в командном зачете у нее есть золото Олимпиады.

В родной деревне дедушки Камилы – селе Тявгельдино Апастовского района Татарстана за юную спортсменку болели ее родственники. Это родная деревня дедушки Камилы по матери – Анвара Зиннатуллина. Анвара абый, к сожалению, уже нет в живых, здесь проживают его младший брат Гумер абый и их сестра Назима апа Гиззатуллина.

Дом, который построил прадед Камилы – Насретдин Зиннатуллин, где он вместе с женой вырастил своих детей – Анвара (дедушку фигуристки), Гумера и Назиму Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Первым в деревне нас встретил глава Бакрчинского сельского поселения Фарит Валиев – он тоже приходится родственником спортсменке, является ее двоюродным дедушкой. Вместе с Фаритом абый мы посмотрели дом, который построил прадед Камилы – Насретдин Зиннатуллин и где он вместе с женой вырастил своих детей – Анвара, Гумера и Назиму. Сейчас в этом доме уже никто не живет, но дети содержат его в порядке – к нашему приезду дорога к воротам была расчищена, а в конюшне нас встретили две ухоженные лошади.

На стене дома – мемориальная доска, где на татарском языке написано: «Монда Бөек Ватан сугышы ветераны Насретдин Зиннәтуллин яшәде» («Здесь жил ветеран Великой Отечественной войны Насретдин Зиннатуллин»). Ранее Камила в своем Инстаграме выкладывала фото прадедушки-фронтовика, и теперь нам удалось увидеть и его дом.

Ранее Камила в своем Инстаграме выкладывала фото прадедушки-фронтовика Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

В отличие от брата и сестры Анвар абый не захотел остаться в деревне и сразу после школы отправился в Казань, чтобы устроиться на работу. Здесь же в Казани он познакомился с будущей женой Галией. У них родились две девочки – Алсу (мама Камилы) и Рузиля.

«В Казани он работал на 22-м заводе, – рассказал о брате Гумер абый. – Алсу и Рузиля постоянно приезжали в родовой дом дедушки. Наш папа Насретдин держал пасеку, во дворе у него всегда было много домашнего скота, свой огород, фруктовый сад – он был работящим человеком, жил в достатке».

Дедушка Камилы Анвар абый умер в возрасте 47 лет. «Был человек позитивный, юморной, любил шутить», – вспоминают о нем.

Бабушка с дедушкой Камилы Валиевой по материнской линии Галия и Анвар Зиннатуллины Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Он любил жизнь. Был человеком труда. Видимо, судьба – рано ушел. Если бы дедушка был жив, может быть, и Камиле было бы не так тяжело. Анвар абый умер от рака печени. Ему несколько раз делали операции. После того как узнали о болезни, успел прожить всего шесть-семь месяцев. Не смогли спасти. Он был очень добрым, отзывчивым», – говорит о родственнике жена его брата Альфинур апа.

Анвар абый постоянно приезжал в родную деревню со своими дочерьми, помогали сажать, убирать картошку. Девочки оставались здесь на летние каникулы.

«Когда Анвар абый умер, встречи стали реже, но отношения не прекратились – общаемся по телефону. Постоянно на связи с мамой Алсу – Галией апа, в день выступления Камилы договорились созвониться в 21.00, она сказала, что звонков много, сможет поговорить только вечером. Она сама из села Арташ Сабинского района, всю жизнь работала в Казани водителем трамвая 9-го маршрута», – рассказала Альфинур апа.

Камила Валиева с бабушкой Галией Фото из личного архива Валиевых

«Мы болеем за нее, лишь бы она была жива-здорова»

Родственники считают, что трудолюбие и упорство Камила унаследовала от своей мамы Алсу.

«Алсу и сама была очень старательной, требовательной к себе. В школе училась на отлично, окончила с золотой медалью. Отучилась на бухгалтера, работала в офисе. Когда Камила стала заниматься фигурным катанием, вместе с ней ей пришлось уехать в Москву. Сначала снимали квартиру, потом купили свою. Галия апа тоже один год пожила с ними в Москве. Сейчас она в Казани. Алсу и Камила часто приезжают к ней в Казань», – рассказали Гумер абый и Альфинур апа.

Все родственники Камилы в ее родной деревне следят за ее успехами, не пропускают ни одного выступления.

«Она была такой милой малышкой, мы ее все очень любили» Фото: из личного архива Валиевых

«Мы болеем за нее, лишь бы она была жива-здорова. Камила тоже приезжала в Тявгельдино, правда, в трехлетнем возрасте, они приезжали с мамой и бабушкой. Она была такой милой малышкой, мы ее все очень любили. Камила очень похожа на свою маму Алсу и нашу дочку Гульназ. У нас есть их фотографии», – поделилась Альфинур апа.

Сообщение о положительном допинг-тесте Камилы очень удивило родственников. «Мы отказываемся это воспринимать. Такого быть не может, в нашем роду больных нет. Мы совершенно в это не поверили. В это невозможно поверить. Мы простые люди, конечно, не понимаем. Она человек, добившийся успеха в поте лица. Ее морально сломали так, что не смогла кататься. Она же шла на первом месте. Мы смотрели выступления нашей Камилы по телевизору, было очень жаль ее...» – сказали родные девушки.

Ранее в СМИ была информация, что запрещенные вещества в анализ Камилы могли попасть через продукт, который употреблял ее дедушка. Могла ли Камила попить из чашки дедушки? Родственники не смогли припомнить, чтобы девочка могла общаться с кем-то из дедушек.

Камила Валиева родилась 26 апреля – в один день с народным татарским поэтом Габдуллой Тукаем Фото из личного архива Валиевых

«Брат нашего отца Насретдина Зиннур абый жил в Москве, но он умер. С его детьми мы не общаемся. Другого деда не знаем, если только со стороны отца», – полагают они.

Сестра дедушки Камилы – Назима апа и ее муж Фариз Гиззатуллин напомнили, что Камила Валиева родилась 26 апреля – в один день с народным татарским поэтом Габдуллой Тукаем.

«В этом году нашей Камиле исполнится 16 лет. Я ей и самой говорил – ты родилась в один день с нашим великим поэтом Тукаем. Хотя она в последний раз побывала у нас в трехлетнем возрасте, мы общаемся по телефону, они узнают, как наши дела», – рассказывает Фариз абый.

Камила – единственный ребенок у своей мамы Алсу Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Камила – единственный ребенок у своей мамы. И сама Алсу, и ее отец Анвар абый были очень трудолюбивые, всегда добивались своего, упорные. Думаю, Камиле это передалось по генам. Мы очень радуемся таланту нашей девочки, гордимся каждым ее успехом, желаем ей здоровья, счастья», – поделились родные спортсменки.

«В то же время мы все переживаем за нашу девочку. Просим у Аллаха, чтобы из дальних стран она приехала живой и невредимой. Вчера четыре часа сидели у экрана, ждали, когда же выйдет наша девочка», – рассказали они.

«Как завершатся все эти олимпиады, позовем нашу Камилу к нам в гости. Они сказали, что приедут, навестят деревню. Мы с нетерпением ее ждем», – сказали родные девушки.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского