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16 сентября 2021  12:07

Родственникам погибших при крушении L-410 пассажиров выплатили по миллиону рублей

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Семьям погибших при крушении самолета L-410 в Иркутской области выплатили по миллиону рублей. Об этом сообщает радио Sputnik c ссылкой на одно из региональных СМИ.

Для осуществления этих выплат из резервного фонда Правительства РФ было выделено 4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 12 сентября двухмоторный самолет L-410 авиакомпании «Сила» совершил жесткую посадку в тайге при практически нулевой видимости. При крушении воздушного судна четыре человека погибли и 12 были ранены.

#крушение самолета #иркутская область #выплаты семьям погибших
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