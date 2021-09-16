Родственникам погибших при крушении L-410 пассажиров выплатили по миллиону рублей

Семьям погибших при крушении самолета L-410 в Иркутской области выплатили по миллиону рублей. Об этом сообщает радио Sputnik c ссылкой на одно из региональных СМИ.

Для осуществления этих выплат из резервного фонда Правительства РФ было выделено 4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 12 сентября двухмоторный самолет L-410 авиакомпании «Сила» совершил жесткую посадку в тайге при практически нулевой видимости. При крушении воздушного судна четыре человека погибли и 12 были ранены.