Родственникам челнинских бойцов вручили ордена Мужества

Во дворце культуры «Энергетик» в Набережных Челнах состоялся концерт в честь предстоящего Дня защитника Отечества. На событии мэр Наиль Магдеев передал Ордена Мужества родственникам погибших в зоне специальной военной операции. Кадрами он поделился в своем телеграм-канале.

«Дорога к подвигу начинается задолго до его совершения, и у каждого она своя, — написал он. — Мы, челнинцы, должны помнить их имена: Салихов Радик Наилевич, Газизов Руслан Василевич, Дмитриев Олег Алексеевич, Гадиуллин Дамир Рустемович». Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Наиль Магдеев также отметил, что 23 Февраля стало всенародным праздником, днем, в который нужно произносить слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, дедам и прадедам, ветеранам Афганской войны, локальных конфликтов.

Градоначальник напомнил, что сегодня более тысячи челнинцев выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

С поздравлениями выступили военные комиссары — Рашид Ильясов и Дамир Валиев.

Показательное выступление с карабинами продемонстрировали воспитанники кадетской школы им. Н.Кайманова.

Яркими номерами концерт украсили ансамбли «Татарстан», «Бисеринки», «Булгары», джазовый оркестр «Визит», театр песни «Мизгел», солисты молодежного проекта «Голос Челнов 2.0», солисты и сводный хор Кадетской школы №82 имени И.Маннанова.