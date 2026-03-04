Родственник Тукая Айнур Нуриев провел экскурсию в музее поэта в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Литературном музее Габдуллы Тукая стартовал новый сезон проекта «Звездная экскурсия». В рамках этой инициативы гидами становятся известные деятели культуры, науки, спорта и общественные деятели. Первую экскурсию сезона провел родственник великого татарского поэта, директор казанской школы №64 Айнур Нуриев.

Слушателями стали ученики той же школы. Айнур Нуриев не только рассказал детям о творчестве и жизненном пути классика, но и поделился личными историями о родственных связях с поэтом.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После завершения мероприятия Айнур Нуриев отметил, что об их родстве с Тукаем знают немногие. По его словам, семья никогда не афишировала этот факт, так как отец всегда наставлял детей добиваться всего в жизни своим трудом и собственным именем.

«Сегодня я впервые провел экскурсию для такой большой аудитории. Очень волновался, но дети слушали с интересом, а это самое главное. Спасибо руководству музея за этот проект», – поделился впечатлениями Айнур Нуриев, пожелав музею дальнейшего развития и новых интересных мероприятий.

Зульфия Шавалиева