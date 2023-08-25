Родственник Каюма Насыри Ильдар Бариев: Он хотел жить спокойно, творить и преподавать

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарская общественность посетила могилу ученого и просветителя Каюма Насыри на кладбище Новой татарской слободы. Во встрече участвовал внук младшего брата ученого — Габдулкави Насырова Ильдар Бариев. Он пришел с внуком Артуром.

«Каюм бабай просто хотел работать, спокойно жить, заниматься наукой, преподаванием. Но ему не давали этого делать. Он не мог заниматься так, как хотел. Если бы таким ученым, как Каюм Насыри, давали возможность творить, то, может быть, выросли бы и татарские Ньютоны, наши собственные ученые мирового уровня. Получается, мы сами себе ставим палки в колеса. Приступая к какой-нибудь работе, я думаю, сделаю ли я ее достойным своего предка. Я за все ему благодарен», — рассказал Ильдар Бариев.

Доктор исторических наук, доцент Ильдус Загидуллин назвал Каюма Насыри классическим просветителем.

«Говоря о нем, мы используем слово „первый“. Его труды по истории ислама, шариату впервые были написаны на татарском языке, пособия по математике, географии, геометрии им были впервые составлены на татарском языке. Он обучал основам светской педагогики, проникшей через русский язык из Европы, составлял календари, где давал множество полезной для ремесленников, земледельцев информации, советы по домоводству, делился новостями страны», — рассказал историк.

Он подчеркнул, что Каюм Насыри продвигал идею национальной идентичности, всегда говорил о важности родного татарского языка. «Первым быть всегда тяжело. Даже то, что он начал эту работу, является своеобразным большим научным подвигом», — сказал Загидуллин.

Асия Губайдуллина на встрече говорила от имени земляков ученого. Она напомнила, что родная деревня Каюма Насыри — Малые Ширданы в Зеленодольском районе находится у самой западной границы республики.

«Каюм бабай ориентировался на Европу, стремился к прогрессу нации. В 2015 году родной деревне ученого стало грозить исчезновение. Теперь уже, глядя на село, такой мысли не возникает. Село с 800-летней историей дальше должно жить. Сохранить село, пропагандировать имя, труды Каюма Насыри — это задача наших современников», — сказала Асия Губайдуллина.

Профессор КФУ, известный литературовед Хатип Миннегулов напомнил о роли, которая возлагается на государственные структуры. «Таких выдающихся ученых, как Каюм Насыри — единицы. Хорошо, что земляки, односельчане проявляют заботу, но, с другой стороны, сохранять такие значимые места — это также и дело государства. Родное село Гаяза Исхаки Яуширма на грани исчезновения. У нас таких личностей немного. Наряду с сельчанами, энтузиастами, власти тоже должны заниматься этими вопросами», — заметил ученый.

«Заложенные Каюмом Насыри обычаи и традиции, наследие живут и сегодня. Наследие Каюма Насыри — вечно сияющий бриллиант. Исполнился 121 год со дня смерти ученого. Мы пришли почтить его память. Пусть имя его живет, и его будут почитать будущие поколения», — пожелала директор музея Каюма Насыри Рушания Шафигуллина. Она также напомнила, что за могилой ученого ухаживают сотрудники музея.

Встреча завершилась аятами Корана, которые прочитал имам-хатиб Апанаевской мечети Нияз хазрат Сабиров. Были возложены цветы на могилу ученого.