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Родственник Каюма Насыри Ильдар Бариев: Он хотел жить спокойно, творить и преподавать
Татарская общественность посетила могилу ученого и просветителя Каюма Насыри на кладбище Новой татарской слободы. Во встрече участвовал внук младшего брата ученого — Габдулкави Насырова Ильдар Бариев. Он пришел с внуком Артуром.
«Каюм бабай просто хотел работать, спокойно жить, заниматься наукой, преподаванием. Но ему не давали этого делать. Он не мог заниматься так, как хотел. Если бы таким ученым, как Каюм Насыри, давали возможность творить, то, может быть, выросли бы и татарские Ньютоны, наши собственные ученые мирового уровня. Получается, мы сами себе ставим палки в колеса. Приступая к какой-нибудь работе, я думаю, сделаю ли я ее достойным своего предка. Я за все ему благодарен», — рассказал Ильдар Бариев.
Доктор исторических наук, доцент Ильдус Загидуллин назвал Каюма Насыри классическим просветителем.
«Говоря о нем, мы используем слово „первый“. Его труды по истории ислама, шариату впервые были написаны на татарском языке, пособия по математике, географии, геометрии им были впервые составлены на татарском языке. Он обучал основам светской педагогики, проникшей через русский язык из Европы, составлял календари, где давал множество полезной для ремесленников, земледельцев информации, советы по домоводству, делился новостями страны», — рассказал историк.
Он подчеркнул, что Каюм Насыри продвигал идею национальной идентичности, всегда говорил о важности родного татарского языка. «Первым быть всегда тяжело. Даже то, что он начал эту работу, является своеобразным большим научным подвигом», — сказал Загидуллин.
Асия Губайдуллина на встрече говорила от имени земляков ученого. Она напомнила, что родная деревня Каюма Насыри — Малые Ширданы в Зеленодольском районе находится у самой западной границы республики.
«Каюм бабай ориентировался на Европу, стремился к прогрессу нации. В 2015 году родной деревне ученого стало грозить исчезновение. Теперь уже, глядя на село, такой мысли не возникает. Село с 800-летней историей дальше должно жить. Сохранить село, пропагандировать имя, труды Каюма Насыри — это задача наших современников», — сказала Асия Губайдуллина.
Профессор КФУ, известный литературовед Хатип Миннегулов напомнил о роли, которая возлагается на государственные структуры. «Таких выдающихся ученых, как Каюм Насыри — единицы. Хорошо, что земляки, односельчане проявляют заботу, но, с другой стороны, сохранять такие значимые места — это также и дело государства. Родное село Гаяза Исхаки Яуширма на грани исчезновения. У нас таких личностей немного. Наряду с сельчанами, энтузиастами, власти тоже должны заниматься этими вопросами», — заметил ученый.
«Заложенные Каюмом Насыри обычаи и традиции, наследие живут и сегодня. Наследие Каюма Насыри — вечно сияющий бриллиант. Исполнился 121 год со дня смерти ученого. Мы пришли почтить его память. Пусть имя его живет, и его будут почитать будущие поколения», — пожелала директор музея Каюма Насыри Рушания Шафигуллина. Она также напомнила, что за могилой ученого ухаживают сотрудники музея.
Встреча завершилась аятами Корана, которые прочитал имам-хатиб Апанаевской мечети Нияз хазрат Сабиров. Были возложены цветы на могилу ученого.
Справка:
Ученый-просветитель, писатель Каюм Насыри (Насыров Габделкаюм сын Габденнасыра) родился 14 (2) февраля 1825 года в деревне Верхние Ширданы Свияжского уезда Казанской губернии, ныне село Малые Ширданы Зеленодольского района РТ. Первоначальное образование получил в мектебе отца, в 1841–1855 гг. обучался в Казанском медресе «Касимия». Изучал арабский, персидский языки, самостоятельно освоил русский язык. В 1855–1871 гг. преподавал татарский язык в Казанском духовном училище, позднее — в Казанской духовной семинарии.
В 1871 г. открыл в Казани научную русско-татарскую школу для татарских учащихся. В 1876 г. оставил школу и занялся литературной и научной деятельностью. В 1885 г. был избран действительным членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.
Каюм Насыри внес большой вклад в развитие различных отраслей гуманитарных наук, заложил основы современного татарского литературного языка.
За полвека научной деятельности написал труды по татарской лексикографике: создал русско-татарский словарь «Лөгать китабы» («Словарь», 1892 г.), первый толковый словарь татарского языка «Ләһҗәи татари» («Татарские наречия», тома 1–2, 1895–1896 гг.). В направлениях фонетики и грамматики — «Кавагыйд китабет, ягъни тасниф вә имлә кагыйдәләрен бәян кыйлучы бер яңа фәндер» («Книга правил, или Перечень названий правил, представляющий новую науку», 1892 г.), «Әнмүзәҗ. Лисаныбызның сарыф вә нәху кагыйдәләре бәянында» («Образец», 1895 г.).
Новаторский характер имел фундаментальный труд «Фәвакиһелҗөләса фил әдәбият» («Плоды для собеседников по литературе», 1884 г.), состоящий из 40 разделов, посвященных человеческому разуму, науке, этике, вопросам языка, фольклору, литературе, музыке и др. (по сути, это первая татарская энциклопедия).
На основе переводов и пользуясь фольклорными произведениями, создал произведения: «Әбүгалисина кыйссасы», «Кырык вәзир кыйссасы», «Фәвакиһел җөләса фил-әдәбият» («Әдәбият турындагы мәҗлесләрнең җимеше»), «Кырык бакча» и другие. Книги для детей «Әхлак рисаләсе» (1881), «Китап-әт-тәрбия» (1891) и другие и сегодня не теряют актуальности.
Каюм Насыри первым из татар начал выпускать периодическую печать в виде ежегодных настольных календарей, которые издавались с 1871 года под названиями «Казан календаре», а с 1878 года — просто «Календарь», и выходили вплоть до 1897 года. Мечта ученого издавать газету под названием «Таң вакыты» так и осталось нереализованной.
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