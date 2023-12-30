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Родным и близким бойцов СВО в Апастово вручили новогодние подарки
В Апастовском районе родственников участников специальной военной операции собрали вместе, поздравили с наступающим Новым годом и вручили праздничные подарки.
У Сергея и Нины Барановых-Орлов, живущих в Табар-Черки, в зоне спецоперации погиб сын Сергей. Нина Баранова-Орел поблагодарила всех за то, что они не оставили ее одну в таком горе.
«Большое спасибо главе района, всем за поддержку, понимание. Мы не остались одни со своим горем. Также хочу выразить особую благодарность государственному фонду „Защитники Отечества“ района, его доброжелательному руководителю — социальному координатору по Апастовскому и Кайбицкому районам Гульназ Фахрутдиновой. Спасибо за то, что постоянно звоните, интересуетесь нашим здоровьем. Я горжусь тем, что в районе есть такие люди», — сказала мама бойца.
Каждый, кто сидел в зале, внес свой вклад в благополучие страны. Встречи, наполненные таким вниманием, добавляют душевного тепла, света, надежды, уверенности в завтрашнем дне.
Было много людей, которые выразили благодарность организаторам. Песня «Возвращайтесь скорее» прозвучала как гимн матерей, жен, детей.
Материал подготовлен при участии Ляли Сафиуллиной
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