Родным и близким бойцов СВО в Апастово вручили новогодние подарки

Фото: Ляля Сафиуллина

В Апастовском районе родственников участников специальной военной операции собрали вместе, поздравили с наступающим Новым годом и вручили праздничные подарки.

У Сергея и Нины Барановых-Орлов, живущих в Табар-Черки, в зоне спецоперации погиб сын Сергей. Нина Баранова-Орел поблагодарила всех за то, что они не оставили ее одну в таком горе.

Фото: Ляля Сафиуллина

«Большое спасибо главе района, всем за поддержку, понимание. Мы не остались одни со своим горем. Также хочу выразить особую благодарность государственному фонду „Защитники Отечества“ района, его доброжелательному руководителю — социальному координатору по Апастовскому и Кайбицкому районам Гульназ Фахрутдиновой. Спасибо за то, что постоянно звоните, интересуетесь нашим здоровьем. Я горжусь тем, что в районе есть такие люди», — сказала мама бойца.

Фото: Ляля Сафиуллина

Каждый, кто сидел в зале, внес свой вклад в благополучие страны. Встречи, наполненные таким вниманием, добавляют душевного тепла, света, надежды, уверенности в завтрашнем дне.

Было много людей, которые выразили благодарность организаторам. Песня «Возвращайтесь скорее» прозвучала как гимн матерей, жен, детей.

Фото: Ляля Сафиуллина

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.