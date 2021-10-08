Нацпроекты, родные языки и крепкая экономика: с чем Минниханов обратится к парламенту?

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратится с ежегодным Посланием к Госсовету РТ. О чем будет речь руководителя республики – тайна за семью печатями. Но главные посылы можно угадать в материалах, которые получили депутаты и приглашенные лица. С информацией о положении дел в республике ознакомился и корреспондент ИА «Татар-информ».

Заседание парламента республики сегодня пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева

Фото: president.tatarstan.ru

Заседание парламента республики сегодня пройдет в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Кроме депутатов на заседание традиционно приглашены члены Правительства Татарстана, главы городов и районов республики, крупных учреждений и предприятий, а также представители общественности и бизнеса.

На послание Президента РТ ежегодно приглашают рядовых татарстанцев, которые внесли вклад в развитие республики. Как стало известно ИА «Татар-информ», в этом году среди приглашенных будут врачи, внесшие лепту в сохранение жизни и здоровья татарстанцев в условиях пандемии коронавируса. Также пригласили фермеров, внесших вклад в сохранение цен на продукты питания в условиях засухи. Среди участников заседания будут победители Олимпиады в Токио и чемпионата Европы по профессиональному мастерству, волонтеры республиканского движения «Помощь рядом! Ярдәм янәшә!», многодетные семьи.

Среди приглашенных будут победители Олимпиады в Токио Фото: president.tatarstan.ru

По требованиям Роспотребнадзора все участники заседания накануне сдали тест на Covid-19. Также из-за ковидных ограничений в зал не пустят представителей прессы – для них организуют рабочие места в Госсовете РТ и Кабинете Министров республики с мониторами трансляции заседания. Одновременно трансляция будет вестись на радиостанциях и телеканале ТНВ, который уже развернул оборудование для передачи видеосигнала. Также видеотрансляцию будет вести ИА «Татар-информ». То есть стать участниками заседания могут все жители республики. Чему же будет посвящено заседание?

Год родных языков и народного единства

Одной из ключевых тем Послания Президента РТ каждый год является развитие межнациональных и межконфессиональных отношений в Татарстане. Текущий год объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства. В связи с этим в республике прошла череда этноконфессиональных фестивалей и праздников. Их подготовкой во многом занималась Ассамблея народов Татарстана, в которую входят 249 национально-культурных организаций.

О чем будет речь руководителя республики – тайна за семью печатями. Но главные посылы можно угадать в материалах, которые получили депутаты и приглашенные лица Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Одним из наиболее запоминающихся событий года стало освящение 21 июля 2021 года воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также была проведена большая работа по подготовке празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое будет широко отмечаться в Татарстане в следующем году. Оргкомитет создан по поручению Президента РФ Владимира Путина, его возглавляет вице-премьер России Марат Хуснуллин. Одним из наиболее заметных событий в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией должна стать закладка в Казани новой соборной мечети.

На особом контроле Президента РТ находится система школьного преподавания на родных языках. В Татарстане открыты 132 школы с этнокультурным компонентом содержания образования. Из них 88 школ с чувашским языком обучения, 24 школы с удмуртским языком обучения, 16 школ с марийским языком обучения, 3 школы с изучением мордовского языка и 1 школа с изучением иврита. Также в 42 отделениях воскресных школ изучаются язык и культура 25 национальностей.

В 42 отделениях воскресных школ изучаются язык и культура 25 национальностей Фото: president.tatarstan.ru

По словам председателя Молодежной Ассамблеи народов РТ Тимура Кадырова, руководство Татарстана проводит систематическую работу по поддержке и развитию родных языков.

«В Татарстане проживают представители 173 национальностей. И для каждого народа вопрос сохранения родного языка, культуры и самобытности всегда актуален. Без этого народ просто не может существовать. Поэтому очень важно, что в республике 2021 год стал Годом родных языков и народного единства. Это не означает, что такая работа будет вестись только в этот год. Наоборот, такое решение является результатом многолетней упорной работы Татарстана в этом направлении», – отметил Кадыров в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

По его словам, решение о проведении Года родных языков и народного единства было воспринято представителями национальных автономий республики с большим воодушевлением. За прошедшие месяцы прошли десятки тематических мероприятий, круглых столов, сессий и заседаний.

По словам Тимура Кадырова, решение о проведении Года родных языков и народного единства было воспринято представителями национальных автономий республики с большим воодушевлением Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«В составе Ассамблеи народов РТ находятся 37 национально-культурных автономий, и каждая из них с радостью поддержала эту инициативу. Все это позволяет нам продвинуться еще дальше в области межнационального и межкультурного диалога», – подытожил Тимур Кадыров.

В Татарстане открываются школы, аналогов которым нет в России

Для выпускников школ в Татарстане открыты двери 99 учреждений среднего профессионального образования и 44 вузов. Общая численность студентов, обучающихся в вузах республики, составляет 141,9 тыс. человек. В вузах и колледжах республики активно внедряются стандарты WorldSkills.

В августе в Уфе прошел финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), где сборная Татарстана была представлена 93 конкурсантами по 73 компетенциям «Ворлдскиллс». По итогам чемпионатного цикла сборная Республики Татарстан заняла 1-е место, завоевав 32 золотые, 46 серебряных, 31 бронзовую медали и 31 медальон за профессионализм. Таким образом, в 2020/2021 чемпионатном цикле Татарстан сохранил за собой статус региона-лидера в чемпионатном движении WorldSkills.

Как сообщила Асия Тимирясова, Татарстан сегодня является одним из лидеров в сферах школьного, профессионального и высшего образования Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Как сообщила ИА «Татар-информ» ректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова (ИЭУП) Асия Тимирясова, Татарстан сегодня является одним из лидеров в сферах школьного, профессионального и высшего образования.

«Посмотрите на наши школы: в них модернизируется существующая и создается новая инфраструктура, открываются новые здания школ, создаются самые передовые образовательные комплексы мирового уровня. Я имею в виду полилингвальные комплексы “Адымнар”, аналогов которым нет нигде в России», – отметила Тимирясова.

Она добавила, что высокие показатели республика демонстрирует и в социальном обеспечении образовательной сферы. В частности, Татарстан без лишних провисаний и проволочек решил вопрос с бесплатным горячим питанием школьников, выполнив поручение Президента РФ Владимира Путина.

«Этот процесс можно было проводить постепенно, растянув его до 2023 года. Но Татарстан смог сработать эффективно и быстро – у нас уже с прошлого года все дети в начальной школе получают бесплатное горячее питание», – заметила Асия Тимирясова.

Кроме того, в республике активно развивается среднее профессиональное образование. Здесь работают 47 ресурсных центров, а студенты училищ являются активными участниками движения WorldSkills.

Татарстан без лишних провисаний и проволочек решил вопрос с бесплатным горячим питанием школьников Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«И в прошлом, и в текущем годах республиканская сборная занимает первые места в национальном чемпионате WorldSkills. Это свидетельствует о том, что в Татарстане создана эффективная система подготовки профессиональных кадров», – отметила Асия Тимирясова.

Аналогичные высокие результаты регион демонстрирует и на уровне высшего образования. Сразу несколько республиканских вузов участвовали в программе Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет-2030», заняв победные места по нескольким трекам.

«Все уровни образования у нас активно развиваются, в республике этой теме уделяется огромное внимание. Уверена, что этот тренд продолжится и в будущем», – резюмировала Тимирясова.

Реализация национальных проектов и развитие экономики

Во время Послания Президента РТ, скорее всего, будет затронута и реализация нацпроектов. Татарстан участвует в исполнении всех 12 национальных проектов. Для этого в республике в текущем году реализуется 46 госпрограмм с общим бюджетом в 31,3 млрд рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт 98 зданий, 96 объектов дорожного хозяйства, а также на закупку квартир для расселения аварийного жилья.

Татарстан участвует в исполнении всех 12 национальных проектов. В текущем году реализуется 46 госпрограмм с общим бюджетом в 31,3 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кроме этого, в рамках нацпроектов продолжается выделение гражданам целевых социальных выплат, а также грантов и субсидий. Закупается оборудование для учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Средства на реализацию госпрограмм выделяются как из федерального, так и из регионального бюджета. Расходы, направленные на повышение качества жизни татарстанцев, немыслимы без развитой экономической базы. Поэтому во время Послания Госсовету РТ Рустам Минниханов традиционно уделяет анализу состояния экономики.

По макроэкономическим показателям Татарстан сохраняет лидирующие позиции среди регионов РФ. По объему валового регионального продукта республика находится на 6-м месте, по промпроизводству и сельскому хозяйству – на 4-м, по размеру инвестиций в основной капитал – на 6-м месте.

По итогам января – июля 2021 года объем валового регионального продукта составил 1,6 трлн рублей, индекс промпроизводства – 104,3%. Ежегодно в экономику и социальную сферу республики привлекается более 600 млрд рублей инвестиций.

Нефтедобывающая отрасль Татарстана представлена компанией «Татнефть» и 29 малыми нефтяными компаниями Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В Татарстане производят 27,7% российского полиэтилена, 38,7% синтетических каучуков, доля обрабатывающих производств в промышленности республики составляет порядка 70%, доля инновационной продукции в общем объеме промпроизводства достигает 22,2%. По итогам января – августа 2021 года объем отгруженной продукции составил 2,4 трлн рублей.

Нефтедобывающая отрасль Татарстана представлена компанией «Татнефть» и 29 малыми нефтяными компаниями. Отгрузка нефти и природного газа, а также предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых в январе – августе 2021 года составили 651,4 млрд рублей.

Предприятиями машиностроительного комплекса за тот же период 2021 года отгружено продукции на сумму 490,6 млрд рублей. В первом квартале 2021 года КАМАЗ запустил производство автомобилей тяжелого семейства К5. На заводе начата эксплуатация роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением. На заводе «Аурус» в Елабуге стартовало производство легковых автомобилей представительского класса мощностью до 5 тыс. машин в год.

По итогам января – июля 2021 года объем валового регионального продукта составил 1,6 трлн рублей, индекс промпроизводства – 104,3% Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Экспорт товаров из Татарстана почти вдвое превышает импорт

Как следует из материалов сессии, в Татарстане активно развивается авиастроение и судостроение. В марте 2021 года КАЗ имени Горбунова передал для испытаний первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02. На Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» «Вертолеты России» подписали контракт с МЧС РФ на поставку 9 вертолетов Ми-38ПС в арктическом исполнении до 2024 года. Вертолеты изготовят на Казанском вертолетном заводе. Также в Казани изготовят 3 вертолета «Ансат» и 1 вертолет Ми-8МТВ для авиакомпании «Геликс». Контракт на поставку также подписали на полях авиасалона «МАКС-2021».

На Зеленодольском заводе имени Горького в марте 2021 года состоялась закладка корпусов двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор–2020» для Ханты-Мансийского автономного округа. В июле здесь спустили на воду два противодиверсионных катера «Грачонок», а в сентябре завершили строительство малого ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М», которому присвоено наименование «Град».

Как следует из материалов сессии, в Татарстане активно развивается авиастроение и судостроение Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Ряд прорывных проектов есть в энергетическом комплексе Татарстана, в легкой и лесообрабатывающей сферах промышленности. Например, компания Kastamonu в марте 2021 года запустила третью линию производства ламината. Это позволит нарастить объем выпуска продукции до 45 млн кубометров в год и расширить географию поставок, в том числе на экспорт.

Не секрет, что продукция Татарстана имеет высокий экспортный потенциал. В первом полугодии 2021 года внешнеторговый оборот Татарстана составил 8,4 млрд долларов США, причем 5,8 млрд долларов пришлось на экспорт. Объем зарубежных поставок вырос в целом на 28,3%, доля несырьевого экспорта увеличилась до 30,4%.

Торговыми партнерами Татарстана в первом полугодии были 158 стран, экспортные операции велись со 133 странами, импортные – со 121 страной.

Компания Kastamonu в марте 2021 года запустила третью линию производства ламината. Это позволит нарастить объем выпуска продукции до 45 млн кубометров в год и расширить географию поставок Фото: presidnet.tatarstan.ru

Для малых агрофирм в 2021 году выделили господдержку на 671,7 млн рублей

Отдельный пласт в экономике Татарстана занимает сельское хозяйство. По сути, это образ жизни для жителей республики. В Татарстане работают свыше 5 тыс. сельхозформирований разных форм собственности. В сельском хозяйстве заняты около 900 тыс. человек, или каждый четвертый житель республики. Татарстан занимает 1-е место в Поволжье по производству валовой сельхозпродукции, занимая менее 10% сельхозугодий округа. В целом, располагая 2,2% сельхозугодий страны, республика производит более 4% ее сельхозпродукции.

Так, в январе – июле 2021 года в Татарстане выпущено продуктов питания на 131,1 млрд рублей, индекс производства составил 112,3%. Из-за засухи аграриям Татарстана в этом году удалось собрать лишь 2,4 млн тонн зерна при урожайности 15,5 центнеров с гектара.

Татарстан прочно занимает 1-е место в России по производству молока. По итогам года общий объем надоев составит 1,9 млн тонн с ростом в 1,0% к 2020 году.

При этом, по оценкам специалистов, производство молока в России будет только расти. Агрофирмы реализуют проекты по строительству 22 крупных животноводческих комплексов молочного направления на 35,5 тыс. голов. Часть из них будет введена в строй уже до конца 2021 года.

Татарстан прочно занимает 1-е место в России по производству молока. По итогам года общий объем надоев составит 1,9 млн тонн Фото: president.tatarstan.ru

Стимулируя развитие агропромышленного комплекса, власти республики находят формы поддержки как для крупных, так и для небольших частных хозяйств. Для малых форм хозяйствования в 2021 году была выделена господдержка в сумме 671,7 млн рублей. Кроме того, для развития личных хозяйств из бюджета республики выделили еще 423,2 млн рублей.

Гранты от Минсельхоза РТ в 2021 году получили 80 фермеров, она направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, а также птицеводства и коневодства. В результате реализации их проектов ожидается увеличение дойного стада на 1,8 тыс. лошадей – на 840 голов, птицы – на 540 тыс. голов.

«В целях обеспечения эффективного развития цифровых технологий и оперативного доведения государственной поддержки до получателей субсидий запущена информационная система “Мои субсидии”. Теперь каждый сельчанин через личный кабинет может подавать документы в электронном виде», – говорится в материалах к сессии Госсовета РТ.

Трансляция послания Президента РТ парламенту кроме телеканала ТНВ будет вестись на официальном портале Татарстана и на сайте Государственного Совета РТ, а также на сайте ИА «Татар-информ».