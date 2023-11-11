Родные бойца СВО пришли в тетюшский ЗАГС в национальных костюмах

Фото: Галина Тазетдинова

В Тетюшах состоялось бракосочетание участника спецоперации Петра и его избранницы Василины. По словам молодых, они знакомы уже 9 лет.

«Я из села Кильдюшево, мой муж — из Богдашкино. Сейчас мы проживаем в Казани, Петр — военный. Совсем недавно он вернулся из командировки, был в зоне СВО. Я очень переживала за него, ждала своего жениха с замиранием сердца, и когда он вернулся, была безмерно счастлива», — рассказала Василина.

Фото: Галина Тазетдинова

Поздравить молодых родственники мужа пришли в чувашских национальных костюмах, не менее нарядными были и родные супруги в мордовских костюмах. Национальный колорит придал семейному празднику теплоту, внес яркий акцент в торжество.

«Сегодня не только у нас появилась своя семья, она умножилась во много раз, — поделились молодые люди. — Мы привыкли уважать традиции других народов, а теперь мы станем их частью, наши семьи объединятся, у нас появится много родственников. И, конечно, мы продолжим род, будем растить своих детей, которые будут радовать не только нас, но и бабушек, дедушек, тетей, дядей и племянников».

Фото: Галина Тазетдинова

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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