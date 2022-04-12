«Никаких отговорок быть не должно»: изучение родных языков в школах доведут до 3 часов

Нехватку педагогов в школах, возможность увеличения часов «родного языка» в школьной программе, строительство детсадов и школ по нацпроекту «Образование» обсудили сегодня участники коллегии Министерства образования и науки Татарстана. Встреча прошла в Казани в многопрофильном лицее № 186 – «Перспектива».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Республика занимает третью позицию в России по количеству победителей и призеров олимпиад»

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин проинформировал, что реализация нацпроекта «Образование» в Татарстане ведется в тесном взаимодействии с Министерством просвещения РФ и федеральным оператором – Фондом новых форм развития образования. В режиме «двадцать четыре на семь» сотрудники фонда оказывают организационно-консультационную и методико-информационную поддержку всем субъектам страны.

«В 2022 году мы участвуем в шести федеральных и трех республиканских программах, которые способствуют повышению качества образования. Это развитие целостной системы изучения родных языков, выявление и сопровождение талантов, а также создание условий для предоставления жилья детям-сиротам. Восьмой-девятый год подряд республика занимает третью позицию в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству победителей и призеров олимпиад», - сказал Хадиуллин.

Об особенностях реализации нацпроекта «Образование» в республике доложил первый заместитель гендиректора Фонда новых форм развития образования, директор центра информационно-аналитического и проектного сопровождения Роман Ершов. Он напомнил, что нацпроект имеет три ключевых направления: развитие инфраструктуры, работу с кадрами и обновление содержания образования. В республике проект активно реализуется на протяжении трех лет.

«Республика Татарстан за три года оснастила более 400 образовательных объектов. В этом году будет оснащено еще около 200 объектов в рамках нацпроекта «Образование»», - констатировал он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Благодаря «Точкам роста» предприятия получат подготовленные кадры

Роман Ершов напомнил, что в этом году министр просвещения РФ Сергей Кравцов сделал особый акцент на качестве образования. Для этого каждая школа «должна работать на район, на развитие региональной системы образования». Татарстан традиционно входит в число лидеров по качеству и исполнительской дисциплине при реализации нацпроекта.

«В этом году, несмотря на сложную экономическую ситуацию и проблемы с закупкой ряда позиций, республика уверенно закрывает дефицит. Сегодня в рамках экскурсии по школе я заметил, что в этом учебном заведении стоят станки производства Татарстана. Республика знаменита промышленной базой, которая позволяет нам решать совместные задачи», - отметил Ершов.

Инфраструктура – это базовая часть, но без работы с педагогами, без сетевого взаимодействия невозможно поднять качество образования, считает федеральный эксперт. Он проинформировал, что до конца 2024 года 100% сельских школ должны быть оснащены современным оборудованием благодаря открытию центров «Точка роста». В нашем регионе только в этом учебном году будет создано 117 таких центров.

«Точки роста» будут открывать в общеобразовательных организациях сельской местности и малых городов по проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Их деятельность будет направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения таких предметов, как «Физика», «Химия», «Биология» и «Технология».

«Это позволит предприятиям республики получить подготовленные, мотивированные кадры, которые готовы продолжать обучение и совершенствоваться, придти работать на предприятие и поднимать экономику республики», - считает Ершов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан привлек педагогов в села по программе «Земский учитель»

Кадровый вопрос на протяжении ряда лет остается актуальным в системе образования, особенно остро он стоит на селе. За два года благодаря программе «Земский учитель» в Татарстан были привлечены в села 24 педагога, имеющие опыт работы в школах.

«Профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров — одно из важных направлений национального проекта „Образование“. Ведь учителя, работающие в отрасли, должны воспитать людей будущего. Проблема дефицита кадрового обеспечения школ, расположенных в сельской местности и малых городах республики, частично решается посредством реализации федеральной программы „Земский учитель“. За последние два года благодаря этой программе на востребованные вакантные должности в республику привлечены 24 педагога, имеющие опыт работы в школах и возможность преподавать смежные дисциплины», — сообщил замминистра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

С 2022 года программа «Земский учитель» включена в федеральный проект «Современная школа». Участники данного проекта получат единовременные выплаты в размере 1 млн рублей. На 2022 год республике выделена квота на 10 педагогов. До 15 апреля осуществляется прием и регистрация документов от претендентов для участия в конкурсном отборе.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан получит 100 млн рублей на создание центра «Профессионалитет»

По итогам конкурсного отбора среди субъектов РФ Татарстан получил право на создание центра «Профессионалитет» в 2022 году. Размер субсидии из федерального бюджета на его создание составит 100 млн рублей.

«В 2022 году в России стартует новая программа для профессиональных образовательных организаций „Профессионалитет“. По словам зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, новая программа опирается на три главных нововведения. Первое — вовлечение в образование обучающихся представителей профессиональных сообществ, которые станут инвесторами системы образования. Второе — сокращение сроков обучения при увеличении его интенсивности. И третье — создание в учебных заведениях разного рода центров молодежных инициатив», — напомнил замминистра.

Центр «Профессионалитет» будет создан на базе Елабужского политехнического колледжа в сотрудничестве с особой экономической зоной «Алабуга». Организациями — партнерами при реализации проекта выступят Набережночелнинский политехнический колледж, технический колледж имени Поташова, Камский государственный автомеханический техникум имени Васильева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани построят детсад, а в Тукаевском районе - школу

О строительстве объектов образования в Татарстне рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров. Докладчик отметил, что в связи сложившейся экономической и политической ситуацией каких-либо сокращений финансирования программ не запланировано.

«В 2022 году в республике по данной отрасли будет реализовано два национальных проекта и три входящих в них федеральных проекта общей стоимостью 137,9 млн рублей, две госпрограммы на 4 млрд рублей, четыре республиканские программы и внебюджетные мероприятия на 14 млрд рублей», - сообщил он.

В рамках нацпроекта «Образование» строится современная школа на 100 мест в Тукаевском районе. По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» предусмотрен ремонт спортивных залов в школах Апастовского и Бавлинского районов. В рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости» в Казани начато строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест. Общая стоимость проекта составляет 72 млн рублей.

«Самой крупной среди всех реализуемых мероприятий станет государственная программа развития образования, по которой запланирован капитальный ремонт 66 школ почти на 4 млрд рублей. Контракты заключены по всем объектам госпрограммы, строительно-монтажные работы начаты», - пояснил спикер.

Республика продолжает реализацию республиканской программы капитального ремонта образовательных учреждений. Сначала ремонту подлежат школы, которым на 1 января 2011 было 30 лет и более. Программа реализуется на протяжении 11 лет. На основании опыта Татарстана была принята федеральная программа. Как уточнили в пресс-службе Минстроя РТ, всего в регионе запланировано строительство 12 школ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Изучение «родных языков» будет как минимум в объеме трех часов»

В заключение заседания выступил депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по национальной политике Ильдар Гильмутдинов. Он назвал главную проблему в системе образования, которую нужно решить в ближайшее время. И она заключается не в развитии инфраструктуры, ремонте и строительство школ, а в кадрах.

«Мы видим, что у нас учителей со временем будет катастрофически не хватать. Что бы мы не делали, старшеклассники больно-то в учителя не рвутся. Значит, надо вместе подумать, что еще в рамках наших федеральных проектов запустить и сделать. Это, в первую очередь, зарплата, соцпакет, жилье, целевое обучение, повышенные стипендии. Главное в школе – не зал, и не интерактивная доска, а педагог. Если мы этого не поймем, то в каких-то сельских районах школы останутся пустыми. Это - главная задача, над которой мы вместе работаем», - подчеркнул спикер.

Вторым вопросом, на котором Ильдар Гильмутдинов заострил внимание, стала тема родных языков. Докладчик проинформировал, что в дальнейшем, возможно, увеличится количество часов «родного языка» в школьной программе.

«У системы образования есть все возможности, чтобы обучать в каждой школе родным языкам. Никаких отговорок поэтому быть не должно. Появились новые федеральные образовательные стандарты, формируются учебные программы и часы. Туда будут внесены изменения, дополнительно добавятся часы – 150 часов для начальной школы, для средней школы – еще более 300 часов. Изучение «родных языков» будет минимум, как оно есть, в объеме трех часов. Формируется реестр переводных учебников», - сообщил депутат Госдумы РФ.

Стоит отметить, что в целом на территории республики в 2022 году реализуются мероприятия в сфере образования с привлечением более 11 млрд рублей из федерального бюджета, в том числе в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Наука и университеты», «Цифровая экономика».