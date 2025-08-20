news_header_top
Общество 20 августа 2025 20:19

«Родной край становится краше и ярче»: в Менделеевске обсудили преображение города

«Родной край становится краше и ярче»: в Менделеевске обсудили преображение города

20 августа Менделеевск стал центром фестиваля добрососедства «Наш двор». Этим летом проект побывает в каждом районе Татарстана, а сегодня на территории арт-пространства «Атмосфера» собрались соседи и единомышленники – те, кто вместе делает общее большое дело.

На мероприятии присутствовали лидер партийного актива Менделеевского местного отделения «Единой России» Роберт Искандаров, представитель республиканского актива, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов и член Штаба общественной поддержки телерадиоведущая, заслуженная артистка РТ Гульназ Сафарова.

В Менделеевске в рамках программы «Наш двор» проведено 187 обсуждений с жителями, и результаты этой работы заметны на каждом шагу. Город преображается: появились скверы «Аммоний» и «Центральный», обновилась инфраструктура Ушковских островов, открылась современная набережная, а вдоль нее протянулись освещенные велопешеходные дорожки.

На фасадах многоквартирных домов заиграли 16 ярких муралов, на улицах установлены умные остановки. В городе создана служба садовников «Зеленый город», которая заботится о парках и клумбах. И это лишь часть перемен, делающих Менделеевск все более уютным и красивым.

«Вы все видите, каким сейчас стало это общественное пространство, на котором проходит фестиваль, – обратился к собравшимся Роберт Искандаров. – Благодаря нашим совместным усилиям родной край становится краше, комфортнее, ярче! И это именно то, что мы хотим оставить нашим детям, будущим поколениям. За последние годы мы благоустроили набережную Камы, парки „Ушковские острова“ и „Дружба“. Совсем скоро у менделеевцев и гостей появится еще одно место отдыха – пейзажный парк „Камашево“. Все это стало возможным благодаря республиканским программам».

Особенно тронуло участников выступление известного медиаменеджера Ильшата Аминова.

«Я в последний раз в Менделеевске был пять лет тому назад, – признался он. – Я не разволновался, а расчувствовался. Проходим по улицам, а с нами дети здороваются. Говорю Роберту Ринатовичу: „Специально их расставил что ли?“. А на других улицах такая же ситуация. Менделеевск – город красивых и умных детей, значит, у такого города есть будущее».

Как отметили выступающие, уютные и комфортные дворы появляются не только благодаря программам, но и стараниями простых жителей, которые с любовью ухаживают за своими улицами, сажают цветы и благоустраивают территории.

В этот день активисты получили Благодарственные письма Рустама Минниханова. Среди награжденных был и представитель детей войны Владимир Трапезников.

«Я переехал в Менделеевск в 1964 году, – рассказал Владимир Иванович. – Тогда это был поселок Бондюга. Город на моих глазах рос, становился красивым и ухоженным. Искренне благодарю руководство республики и района за созданные прекрасные условия для жизни».

Сразу после официальной части фестиваль добрососедства перешел в яркую творческую программу. Гостей ждала концертная программа «Химия талантов» в рамках проекта «Лето в Татарстане» – на сцену вышли заслуженные артисты республики, столичная певица Зарина Хасаншина и лучшие творческие коллективы Менделеевска.

Помимо концерта, для участников работали тематические площадки: мастер-классы, выставки, интерактивные зоны. Жители и гости города участвовали в программах, делились впечатлениями, отдыхали и веселились.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Фотографии и видео предоставлены Джулией Искандаровой.

