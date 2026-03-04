Роднина: «США каждый год участвуют в войнах - санкций нет. Есть страны-изгои и любимчики»

Фото: © «Татар-информ»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о двойных стандартах в международном спорте в связи с отсутствием санкций против США и Израиля. В конце февраля эти страны начали военную операцию против Ирана, однако Международный олимпийский комитет не стал применять к их атлетам никаких мер, несмотря на объявленный период олимпийского перемирия.

«Почему МОК не отстраняет США и Израиль по примеру России? А почему мы вообще ждем от них какой-то реакции? Мы уже давно не ждем никакой справедливости и одинаковой юридической оценки. Есть страны-изгои, а есть страны-любимчики. Соединенные Штаты чуть ли не каждый год участвуют в каких-то военных действиях, а никто ни разу не пытался их отстранить», — заявила Роднина в комментарии Sport24.

Она обратила внимание на отсутствие реакции мировых СМИ и организаций на происходящее в Иране. «В Иране идут похороны огромного количества людей, а всем все равно. Видимо, МОК выжидает, потому что следующая Олимпиада будет только через два года. Пока метод, которым реально можно бороться с такой агрессией, не выработан», — добавила трехкратная олимпийская чемпионка.