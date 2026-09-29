Роднина призвала прекратить травлю сына Плющенко: «Ему всего 13 лет»

Фото: соцсети Плющенко

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призвала оставить в покое 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По ее словам, повышенное внимание к юному спортсмену — преждевременно и граничит с буллингом.

«Ребенку 13 лет. Вам не кажется, что это (большое внимание – Прим.ред) рановато? О нем так много пишут. Вы реагируете на фамилию? Звучит громко, да, он сын олимпийского чемпиона. Но оставьте ребенка в покое. Есть закон, это называется буллинг», — заявила Роднина РИА Новости.

Напомним, что недавно Плющенко-младший перешел в сборную Азербайджана.

Он занял 13-е место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре и десятое — на этапе в Батуми.