news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 29 сентября 2026 09:58

Роднина призвала прекратить травлю сына Плющенко: «Ему всего 13 лет»

Читайте нас в
Роднина призвала прекратить травлю сына Плющенко: «Ему всего 13 лет»
Фото: соцсети Плющенко

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призвала оставить в покое 13-летнего фигуриста Александра Плющенко, сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По ее словам, повышенное внимание к юному спортсмену — преждевременно и граничит с буллингом.

«Ребенку 13 лет. Вам не кажется, что это (большое внимание – Прим.ред) рановато? О нем так много пишут. Вы реагируете на фамилию? Звучит громко, да, он сын олимпийского чемпиона. Но оставьте ребенка в покое. Есть закон, это называется буллинг», — заявила Роднина РИА Новости.

Напомним, что недавно Плющенко-младший перешел в сборную Азербайджана.

Он занял 13-е место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре и десятое — на этапе в Батуми.

#евгений плющенко
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Число погибших на заводе по производству петард под Ярославлем выросло до 10

28 сентября 2026
Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

Раис Татарстана объявил 2027 год Годом Минтимера Шаймиева

28 сентября 2026
Новости партнеров