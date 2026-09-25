Роднина о возвращении Валиевой: «Надо стиснуть зубы и работать»

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возвращении Камилы Валиевой на лед после дисквалификации.

По мнению прославленной спортсменки, легких путей в спорте не бывает, и 20-летней фигуристке предстоит тяжелая работа.

«Тяжелое возвращение Валиевой? В спорте легко не бывает. Ей надо стиснуть зубы и работать — другого рецепта нет. Ну или уходить в шоу, если тяжело выкладываться», — цитирует Роднину «Советский спорт».

Напомним, что на прошлой неделе Валиева выступила на контрольных прокатах. Четырехлетний срок дисквалификации фигуристки за нарушение антидопинговых правил истек в декабре 2025 года.

В августе спортсменке предоставили статус для участия в международных турнирах, однако уже в сентябре он был отозван.