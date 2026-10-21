Роднина о Валиевой: «У нее не хватает силенок, чтобы откатать программу»

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказала мнение о проблемах Камилы Валиевой.

По словам Родниной, ситуация с Валиевой сложнее, чем с Александрой Трусовой: фигуристка заметно выросла и набрала вес, что сказалось на выносливости.

«С Камилой Валиевой получается более сложная ситуация, чем с Александрой Трусовой. Камила здорово выросла и, естественно, набрала вес. Я не говорю, что она толстая, но у неё масса тела прибавилась за счёт роста. Да, она практически не потеряла технику, но у нее совершенно нет выносливости, у неё не хватает силенок для того, чтобы откатать программу», — приводит слова Родниной РИА Новости Спорт.

Роднина также отметила, что недостаток физических сил сказывается и на психологическом состоянии спортсменки.

«А если не хватает физических сил, то она уже и в психологическом плане начинает лететь», – сказала Роднина.

По мнению эксперта, Валиевой необходимо выстроить принципиально иной план подготовки.

«Наверное, этой спортсменке, если она нам дорога, надо выстраивать совершенно другой план подготовки», – резюмировала олимпийская чемпионка.