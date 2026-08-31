Роднина — о школе Загитовой: каждая девочка мечтает стать такой, как Алина

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об открытии школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани.

По ее словам, учебное заведение создавалось под имя известной спортсменки, однако делать выводы о ее тренерском будущем пока преждевременно.

Сама Загитова приняла участие в церемонии открытия школы, которая состоялась в воскресенье.

«Вопрос о том, как она планирует работать, наверное, надо задавать Алине. Я сталкивалась с такими примерами, и одно дело — открыть отделение школы, как это сделала Ира Слуцкая, а здесь речь идет о целом комплексе. Но это не значит, что одна Загитова будет там работать, подразумевается наличие коллектива педагогов, тренеров, хореографов», — цитирует Роднину РИА Новости.

Она подчеркнула, что имя Загитовой для школы — это скорее дань ее популярности и статусу национального героя, а не гарантия успешной тренерской карьеры.

«Если школе дали имя Алины Загитовой, то сейчас не надо делать выводы, какой из не получится тренер. Наверное, все строили под имя известной спортсменки, а не с перспективой получения успешного тренера. Сегодня Алина популярна в нашей стране, и мы же сами говорим, что нам нужны свои герои. Приходя в школу Алины Загитовой, каждая девочка мечтает стать такой, как Алина Загитова», — добавила Роднина.