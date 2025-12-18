news_header_top
Общество 18 декабря 2025 10:50

Родник «Святой ключ» в Альметьевском районе благоустроили к Рождеству

В селе Ямаш Альметьевского района РТ завершен первый этап благоустройства родника «Святой ключ». Обновленная инфраструктура позволит жителям и гостям села встретить рождественские праздники в комфортных условиях.

Масштабные работы стали возможны благодаря победе Ямашского сельского поселения в грантовом конкурсе нефтяников. Проект получил поддержку в размере 5 миллионов рублей, к которым было добавлено 1,3 миллиона рублей из местного бюджета.

Как уточняют в администрации района, в течение 2025 года был реализован первый этап реконструкции.

В рамках благоустройства на территории родника появились две новые купели из прочной и долговечной лиственницы, оборудованы удобные и безопасные спуски, установлены современные раздевалки. Продолжение ремонтных работ запланировано на 2026 год.

«Святой ключ» в селе Ямаш является центром зимнего паломничества на Крещение, а также местом проведения ежегодного летнего «Праздника Родника», который проходит под патронажем Альметьевской Епархии и при личном руководстве Епископа Альметьевского и Бугульминского Мефодия.

Обновление родника сделает его посещение более комфортным и безопасным, а его историко-культурное значение для жителей села сохранится и будет приумножено.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

