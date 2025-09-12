Родник «Источник счастья» памяти Героя Советского Союза открыт в Бугульминском районе

В деревне Сугушла Староисаковского сельского поселения Бугульминского района состоялось торжественное открытие благоустроенного родника «Бәхет чишмәсе» («Источник счастья»). Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Родник посвящен памяти Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина, уроженца этой деревни, который отсюда ушел на фронт.

Благодаря нефтяникам проведена масштабная реконструкция. Территорию очистили и благоустроили: обновили ландшафт, завезли грунт, укрепили дамбу, построили накопитель воды и обновили мост через водоем. Над родником установили навес, обустроили пирс.

Для жителей и гостей создана прогулочная зона с освещением, новыми скамейками и детской площадкой. Высажено 140 молодых сосен.

По инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова также выполнен капитальный ремонт дороги по улице Гафиатуллина, благоустроена территория возле мечети и создана парковочная зона.

«Теперь это не только источник чистой воды, но и прекрасное общественное пространство для жителей и гостей. Уверен, что каждый, кто сюда приедет, почувствует его особую атмосферу. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто вложил силы и душу в этот проект», – отметил глава района Дамир Фаттахов.

За активное участие в благоустройстве родника и прилегающей территории благодарственными письмами Совета Бугульминского муниципального района наградили главу Староисаковского сельского поселения Эльмиру Каримову, начальника Бугульминской базы управления «Татнефтеснаб» Игоря Серякова и сотрудников организации.

2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В этом же году вся страна отмечает 80-летие Победы.