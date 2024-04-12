«Родная» Турция, Эмираты или Китай: что выбрать для отдыха за рубежом в этом сезоне

Сегодня чаты от туристических компаний пестрят разнообразными подборками на майские каникулы и лето

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Турция и Арабские Эмираты — лидеры зарубежного туризма

Турция и Объединенные Арабские Эмираты пользуются неизменной любовью у туристов из Татарстана. Директор компании AVT — одного из крупнейших игроков рынка авиабилетов — Азамат Сабиров поделился в беседе с «Татар-информом», чем вызвана такая стабильность.

«Люди уже прикатались к этим направлениям, некоторые даже прикупили там недвижимость», — сказал он.

Сегодня чаты от туристических компаний пестрят разнообразными подборками на майские каникулы и лето. «Собрали для вас подборку туров в Турцию по раннему бронированию из Казани», — гласит надпись одного из чатов под названием «Горящие туры».

«Люди начали думать — зачем же за такие деньги ехать в Турцию, когда за равнозначную цену можно чуть ли не на Мальдивы попасть» Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Так, «Пегас туристик» предлагает путешествие в Турцию «ол инклюзив» на конец мая от 45 тыс. рублей на человека, начало и конец июня — от 50 тыс., начало июля — от 53 тыс. рублей. В стоимость путевки входит авиаперелет с багажом, проживание, питание, страховка, трансфер.

Отдых в ОАЭ по программе «все включено» обойдется дороже. Для большинства туристов доступна будет скорее бюджетная путевка, по цене сравнимая с 4-5-звездочной Турцией. Так, например, Фуджейра на майские каникулы на 7 ночей будет стоить от 89 тыс. на человека, Дубай — от 72,5 тыс. рублей. А отдохнуть в столице Арабских Эмиратов и увидеть культовую достопримечательность мечеть шейха Зейда в Абу-Даби, можно от 116 тыс. рублей (5 ночей).

Следует учесть, что это самые доступные предложения с учетом раннего бронирования и горящих туров.

Отдых в ОАЭ по программе «все включено» обойдется дороже, чем в Турции Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Эксперты-путешественники советуют: если выбирать между Турцией или ОАЭ, стоит учитывать, что самым лучшим пляжный отдых считается в Дубае. И это вполне оправданно: пляжные зоны песчаные, чистые и достаточно протяженные. Арабы следят за порядком даже на самых отдаленных территориях. В ОАЭ можно искупаться в Персидском или Оманском заливе, которые относятся к Индийскому океану. Но следует помнить, что летом здесь чересчур жарко.

А как же Египет?

В прогнозах по полярности зарубежных направлений солидарен и президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов. По его мнению, туристы в 2024 году будут выбирать путешествия в Турцию и ОАЭ.

«На первом месте, конечно, Турция. В пик сезона будет выполняться по 5 рейсов в неделю с вылетом из Казани. Еще одно направление, которое пользуется популярностью уже третий год, это Эмираты. Air Arabia и Flydubai будут выполнять 3-4 рейса в неделю из Казани», — прокомментировал собеседник агентства.

Египет пока остается в тройке лидеров, но интерес у туристов к этой стране заметно подостыл Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Египет пока остается в тройке лидеров, но интерес у туристов к этой стране заметно подостыл. Причина — военные действия на границе, дорогая страховка на самолет.

«Египет из-за проблем с авиасообщением немножко отошел на последний план, хотя тоже в свое время был достаточно популярным направлением. А потом вылеты туда притормозили из-за терактов. За это время туристы освоили другие места», — прокомментировал Азамат Сабиров.

Рамиль Мифтахов добавил, что туристы боятся лететь в Египет, поскольку Шарм-эль-Шейх и сектор Газа, где идет война, разделяют около 400 километров. «Люди боятся и не разбираются, где одна часть Египта, где другая», — отметил он.

Что касается пакетных туров, то на данный момент есть интересное предложение отдохнуть в оазисе Сива — это живописный островок в пустыне. Здесь и история, и природа, и горячие источники, и соленые озера, и сафари. Можно посетить древний город-крепость Шали и попробовать местные финики и оливки.

«Пегас туристик» предлагает путешествие в Турцию «ол инклюзив» на конец мая от 45 тыс. рублей на человека Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Из Казани в Египет вылеты также прямые, все включено. Цена на одного человека от 70 тыс. рублей в зависимости от выбранного месяца и количества ночей. В эту стоимость входит авиаперелет с багажом, проживание, питание, страховка, трансфер.

Активно продаются туры в Таиланд, Шри-Ланку и Кубу. Так, например, тур на Пхукет с вылетом из Казани 5 мая на двоих обойдется в 239,9 тыс. рублей. Также предлагаются комби туры в Бангкок и Паттайю. Вылет из Казани 7 июня (перелет через Ашхабад) будет стоить чуть дороже — 276,6 тыс. рублей на двоих.

За путешествие на Кубу из Казани (с пересадкой в Москве) на 10-11 ночей в апреле нужно будет заплатить от 118,4 тыс. рублей на человека. Для туристов там «все включено».

Средняя цена путевки в Китай начинается от 160 тыс. рублей на двоих Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

«Зарубежный отдых в этом году будет стоить на 10% дешевле»

По традиции львиную долю средств туристы потратят на авиаперелет. По сравнению с доковидными ценами билеты на самолет после 2020 года выросли в 2-2,5 раза. В связи с этим возросла цена пакетных туров.

«У нас ограниченные перелеты. Но если, например, хочется попасть в Европу, есть перелеты через Сербию или Стамбул. Соответственно, все компании, которые летают таким образом, понимают, что альтернативы нет, и поэтому завышают очень сильно цены. И спрос, естественно, тоже разгоняют», — пояснил Азамат Сабиров.

При этом Сабиров обратил внимание, что в 2024 году зарубежный отдых будет стоить на 10% дешевле.

«Если сравнивать с прошлым годом, ценник на путешествия упал на 10%. Сначала на рынке наблюдался ажиотаж, а потом спрос размылся. Компании снизили цены, потому что поняли, что немножко подразогнались. Люди начали думать, зачем же за такие деньги ехать в Турцию, когда за равнозначную цену можно чуть ли не на Мальдивы попасть или на Маврикий. Также сейчас открывается Вьетнам и Китай», — поделился размышлениями собеседник агентства.

Страна восходящего солнца становится очень популярной среди татарстанских туристов Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Рамиль Мифтахов также отдельно выделил китайское направление. Он отметил, что зачастую туристы предпочитают пляжный отдых изучению новых стран. Но Китай — исключение. Страна восходящего солнца становится очень популярной среди татарстанских туристов, несмотря на то что вылеты пока осуществляются только из Москвы.

«Китай очень интенсивно набирает массовое направление, потому что недорогие билеты, интересная экскурсионная программа. Тут не только море и пляж. Остров Хайнань рассчитан на более поздний — осенне-зимний сезон, но в целом китайское направление — очень интересная история», — поделился Мифтахов.

Средняя цена путевки в Китай начинается от 160 тыс. рублей на двоих (только завтраки). Виза для въезда в страну не нужна.

«Китай очень интенсивно набирает массовое направление, потому что недорогие билеты, интересная экскурсионная программа. Тут не только море и пляж» Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

«Туристы путешествуют с фантазией»

Туристы из Татарстана в последние три года начали осваивать постсоветское пространство и все чаще выбирают для отдыха Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию.

«Начался интересный, разнообразный туризм. Раньше люди достаточно консервативно отдыхали: если, условно скажем, выбирали Европу, то летели в основном в Италию и Францию. А сейчас летают через Армению, Сербию. Многие „прошаренные“ туристы стали понимать, что можно сделать две остановки на лоукостах, будет дешевле добраться и дополнительно посмотреть города в местах остановки», — поделился Азамат Сабиров.

Он рассказал о своем недавнем путешествии, когда летел из Парижа с пересадкой через маленький город в Дании.

«Еще и городок этот посмотрел. Экономия была почти в два раза. В условиях нового времени люди начинают более интересно путешествовать, не как раньше, консервативно, а с фантазией», — поделился Азамат Сабиров.

Сегодня из Казани есть прямые вылеты, в частности в Баку, Ташкент, Бишкек.

«Я сам из Ташкента, смотрю сториз у друзей и вижу, как все радостно катаются в Узбекистан. Так что народ раскусил вкус путешествий», — заключил он.