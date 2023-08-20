Родная сестра Мирфатыха Закиева: Воспоминания о тебе всегда будут с нами

Фото: © Ралина Салимова / «Татар-информ»

На церемонии прощания с известным языковедом, действительным членом Академии наук РТ Мирфатыхом Закиевым родная сестра ученого Алена рассказала о роли, которую играл брат в семье, и трудностях, которые ему пришлось испытать в годы юности.

«Всех, кто пришел сегодня проститься с братом, хочу поблагодарить от имени родных. Здесь уже рассказали, как брат добился достижений в науке, был руководителем. А я хочу рассказать, где он этому научился. Брат родился в 1928 году в селе Зайпы. Отец Заки был председателем колхоза. От простуды скончался в 1933 году. Брату было пять лет и три месяца», — рассказала она.

По словам сестры, их с Мирфатыхом мать повторно вышла замуж, но вновь потеряла мужа. Воспитывать пятерых детей помогал старший сын — Мирфатых.

«Мама родила шестерых детей, последний ребенок умер младенцем. Наш брат был главной опорой мамы. Она воспитывала нас так, что мнение брата, его авторитет были для нас очень важными. Благодаря маме брат с самой юности понял, что надо работать — только тогда ты выживешь», — заметила она.

«Дорогой наш брат, любимый! Пусть место твое будет в раю. Воспоминания о тебе будут с нами вечно. Ты теперь уже рядом с нашей Леной апой (супруга Мирфатыха Закиева — прим. Т-и), вы воссоединитесь. Прощай!» — такими словами простилась сестра исследователя с братом.

Профессор Мирфатых Закиев, действительный член Академии наук РТ, скончался 18 августа на 96-м году жизни. Был доктором филологических наук, профессором и заслуженным деятелем науки РФ и РТ, а также лауреатом Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.

Закиев посвятил свою жизнь изучению тюркологии и татарского языка, а также проблемам развития языков и межъязыковых контактов. Он написал около 800 научных работ, учебных пособий и монографий.