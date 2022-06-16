Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля автоматически получат гражданство РФ

Все дети, родившиеся в Херсонской области после начала специальной военной операции — 24 февраля, — автоматически получат российское гражданство. Это также коснется детей-сирот, которые проживают в регионе. Об этом со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова сообщает ТАСС.

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа [февраля], автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство», — заявил представитель региона.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Обращаясь к россиянам, он подчеркнул, что главной целью операции станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.