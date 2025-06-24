Родителями мальчика, который выбросил кошку из окна многоэтажки в Казани, займутся в ПДН

На днях в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как ребенок выбросил кошку из окна многоэтажки на проспекте Победы. Ролик заинтересовал сотрудников правоохранительных органов.

В результате проверки удалось установить личность 8-летнего мальчика и его матери.

«В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол, который направлен для рассмотрения и принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних Советского района Казани», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани.