Родителям взрослых инвалидов предложили предоставлять бессрочный больничный

Родителям и опекунам недееспособных людей с инвалидностью I группы с детства следует предоставлять бессрочный оплачиваемый больничный по уходу за ними. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Дарья Голубева.

По словам парламентария, после достижения подопечными 18 лет нагрузка на их родителей и опекунов не уменьшается. Поэтому, считает Голубева, оплачиваемый больничный по уходу за такими взрослыми должен действовать без ограничения по срокам – по аналогии с больничным для родителей детей с инвалидностью.

Депутат также обратила внимание, что родственники людей с инвалидностью I группы имеют право круглосуточно находиться с ними в стационаре. Однако на практике воспользоваться этой возможностью бывает сложно: действующий порядок выдачи листков нетрудоспособности не позволяет оформить длительный больничный для ухода за взрослым пациентом.

В результате работающим родственникам приходится либо брать отпуск за свой счет, либо оставлять взрослого человека, который не может обходиться без посторонней помощи, одного в больнице, пояснила Голубева.