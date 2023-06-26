Родителям трех районов Татарстана могут предложить свободные места в детсадах Казани

Фото: © Гульсина Закиева / «Арский вестник»

На начало этого года в Татарстане удалось обеспечить всех нуждающихся детей местами в детских садах. Об этом заявила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова на секции республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«Сегодня в муниципальных районах республики достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования, кроме Лаишевского, Пестречинского и Высокогорского районов. Здесь ведется интенсивное строительство жилых комплексов, и увеличивается потребность в местах в детсадах», – сказала спикер.

По словам Закировой, для решения этой проблемы родителям могут предложить места в детских садах в Казани, если у них есть возможность отвозить детей. «Мы это уже отрабатываем», – подчеркнула она.

На протяжении ряда лет Татарстан остается в лидерах по вводу в эксплуатацию новых школ и детсадов. В этом году строятся четыре детских сада на тысячу мест и четыре школы с дошкольными отделениями на 180 мест, добавила замминистра.

«По федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" также осуществляется создание дополнительных мест для детей. Все новые объекты расположены в населенных пунктах, имеющих необеспеченную потребность в дошкольных местах», – отметила Закирова.

Ожидается, что в новые детсады республики 1 сентября придут 1180 воспитанников, уточнила она.

В настоящее время продолжается комплектование детских садов на новый учебный год. В связи с этим замминистра попросила «не допускать наличия свободных мест в детсадах, где сохраняется очередность».

«Недопустимо затягивать процесс комплектования, 1 сентября все направленные дети должны быть зачислены в детские сады», – предупредила она.

В настоящее время в Татарстане более 200 тыс. детей от 1,5 до 7 лет посещают около 2 тыс. детских садов.