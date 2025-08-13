Родителям рассказали, как обезопасить детей от кибермошенников

Каждый день дети проводят большое количество времени в интернете: играют, учатся, общаются. Но там, где детям хорошо и комфортно, часто встречаются те, кто пытается этим злоупотребить. Руководитель Trust&Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов назвал ТАСС самые распространенные способы обмана детей в интернете и дал советы родителям, как защитить их.

Среди опасных схем — фишинговые ссылки от «друзей» или «звезд TikTok», шантаж интимными фото, вовлечение в «дропперство» (отмывание денег через чужие карты), фейковые подработки с накруткой отзывов, вирусы под видом бесплатных скинов и читов, а также кража игровых аккаунтов через обмены.

Чтобы обезопасить детей от кибермошенников, родителям рекомендуют:

– Включать двухфакторную аутентификацию;

– Объяснять детям риски «легких денег» и фальшивых предложений;

– Устанавливать родительский контроль и запрет на скачивание из неизвестных источников;

– Поддерживать доверительный диалог и учить цифровой грамотности.

Сомов подчеркнул, что киберосознанность — это не запреты, а навык безопасного поведения в сети, который нужно развивать с детства.