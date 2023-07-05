Родителям погибшей из-за ошибки татарстанских врачей девушки выплатят 4,2 млн рублей

Верховный суд Татарстана обязал выплатить компенсацию в размере 4,2 млн рублей родителям 16-летней девушки, погибшей из-за ошибки врачей. Об этом сообщают в телеграм-канале правозащитников.

Как удалось выяснить, суд вдвое увеличил размер компенсации морального вреда для Антонины и Ильдара Мухаметзановых, потерявших родную дочь из-за халатности медиков. Оба родителя получат по 2 миллиона. Кроме того, апелляционная инстанция оставила в силе решение о взыскании с Новошешминской ЦРБ 259 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Напомним, в декабре 2018 года в Новошешминске 16-летняя девушка погибла в результате травмы живота от внутреннего кровотечения. Установлено, что подростка оперировал хирург, не имеющий достаточного опыта. Кроме того, в учреждении отсутствовал обязательный запас донорской крови.

Суд приговорил главного врача Новошешминской ЦРБ Рафиса Вафина и анестезиолога-реаниматолога Максима Конанерова к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, им запретили занимать определенные должности в сфере здравоохранения сроком на один год.