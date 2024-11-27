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Родителям подростков расскажут о дизайнерских наркотиках на лекции наркодиспансера РТ
Республиканский клинический наркологический диспансер проведет для родителей подростков открытую встречу с психологом о наркотиках «Мама, я хочу жить!». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
«Заведующая психологической лабораторией, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о том, что из себя представляют дизайнерские наркотики, как формируется зависимость и можно ли уберечь ребенка от плохой компании», – рассказали в наркодиспансере.
Встреча пройдет завтра, 28 ноября, в 18.30, по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус «Д», 3 этаж – на мансарде.
Участие совершенно бесплатное, требуется лишь предварительная регистрация по ссылке.
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