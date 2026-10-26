Родителям из РТ напомнили об увеличении риска ДТП во время школьных каникул

В осенние каникулы дети проводят большую часть свободного времени на улице, из-за чего возрастает риск возникновения опасных ситуаций на дороге, напоминают в Госавтоинспекции Казани.

Согласно статистике ведомства, с начала 2026 года в городе уже произошло 115 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 117 детей возрастом до 16 лет. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда произошло 96 ДТП, в которых пострадали 105 детей, а еще один погиб.

Родителям советуют регулярно беседовать и освежать в памяти ребенка знание ПДД. Кроме того, для повышения заметности детей на дороге крайне важно, чтобы на их одежде и рюкзаках были световозвращающие элементы. Водителей призывают неукоснительно соблюдать ПДД, снижать скорость вблизи пешеходных переходов, детских площадок и школ, а также проявлять максимум внимания и осторожности.

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«Сотрудники Госавтоинспекции Казани на регулярной основе ведут масштабную профилактическую работу: проводят беседы с детьми в школах и детских садах, общаются с педагогами, посещают родительские собрания и проводят разъяснительные беседы непосредственно на улицах города», – рассказала начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Казани майор полиции Алия Валиева.