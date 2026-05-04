news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 4 мая 2026 08:56

Родителям из Казани расскажут, как одиночество в семье приводит к зависимости

Читайте нас в
Телеграм

Родителей из Казани пригласили на открытую лекцию на тему «Одиночество» в семье». Ее проведет заведущая психологической лабораторией РКНД, клинический психолог Лилия Зайцева.

Во время лекции расскажут, почему зависимость редко начинается с «плохой компании», как она формируется, а также о том, как распределение ролей в семье влияет на развитие зависимости. По этим темам психолог даст и свои профессиональные рекомендации.

Встреча пройдет в 18:30 5 мая в мансарде на Сеченова 6, корпус Д. Участие бесплатное, регистрация здесь.

#психолог #лекция #зависимость
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Найдено тело еще одного рыбака, пропавшего на реке Ик в Татарстане

3 мая 2026

Мужчина унизил девушку в лифте казанского ЖК, полиция проводит проверку

3 мая 2026
Новости партнеров