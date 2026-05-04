Родителям из Казани расскажут, как одиночество в семье приводит к зависимости
Родителей из Казани пригласили на открытую лекцию на тему «Одиночество» в семье». Ее проведет заведущая психологической лабораторией РКНД, клинический психолог Лилия Зайцева.
Во время лекции расскажут, почему зависимость редко начинается с «плохой компании», как она формируется, а также о том, как распределение ролей в семье влияет на развитие зависимости. По этим темам психолог даст и свои профессиональные рекомендации.
Встреча пройдет в 18:30 5 мая в мансарде на Сеченова 6, корпус Д. Участие бесплатное, регистрация здесь.