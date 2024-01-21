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Родители вышли на уборку снега на территории детсада в Азино
В Казани продолжается расчистка дорог, дворов и территорий после обильных снегопадов. При этом на помощь дворникам и коммунальным службам часто приходят и сами горожане. Так, сегодня родители и коллектив вышли на уборку детского сада в Азино.
«Ну, как приятно работать в дружной компании! Спасибо родителям большое за то, что помогли, выделили время прийти и почистить», – рассказала участница субботника Лейсан Масгутова.
Видео: предоставлено участницей уборки Лейсан Масгутовой
Это не единичный случай. Как рассказали в Управлении образования Казани, на борьбу со снегом накануне вышли родители и ученики школы №181, детсадов №163, №71, №388. По словам горожан, «снежные субботники», проводились и во многих других дошкольных образовательных учреждениях. В соцсетях их участники с гордостью делились фотографиями и видео уборки.
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