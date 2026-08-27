Родители в Казани начинают школьный шоппинг с июня

Родители школьников в Казани начинают готовиться к учебному сезону за один-два месяца до его начала, показал опрос Почты Mail и Дети Mail.

Согласно полученной информации, большинство опрошенных (37%) начинают активные покупки за один-два месяца до учебного года, каждый третий (28%) распределяет шопинг на все лето. В последний момент необходимые вещи покупают лишь 5% родителей, 3% готовятся сразу после окончания предыдущего учебного года.

В летние месяцы больше всего покупок пришлось на одежду и обувь (26%), детские товары (25%) и книги с канцтоварами (24%). Категория книг и канцтоваров показала заметный рост: в июне–августе 2026 года на нее пришлось 23% покупок – почти вдвое больше, чем годом ранее, количество чеков выросло в 1,5 раза.

Как показал опрос, родители особенно интересуются классическими моделями одежды и спортивной формой – блузками, рубашками, брюками и спортивной обувью. Среди канцтоваров популярны товары для рисования, учебы, ручки и тетради. Пик спроса на канцтовары приходится на последнюю неделю августа и первую неделю сентября, когда семьи получают от учителей списки необходимых принадлежностей, при этом одежду родители начинают выбирать заранее.