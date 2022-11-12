Ученики казанской гимназии №9 сняли, как рушится переход между зданиями

Ученики французской гимназии №9 в Казани сняли на видео, как разрушается переход между корпусами.

На кадрах видно, что часть пола пролета гимназии рухнула на землю, а по стенам пошли глубокие трещины. С того ракурса, откуда было сделано видео, каких-либо ограждений опасной зоны не видно.

Со слов родителей учеников гимназии известно, что недавно данная часть школы была закрыта на ремонт – менялись опорные балки. Раньше они, по словам родителей учеников, были шире и надежнее, а нынешние балки не вызывают доверия.

Во время ремонта пролет был закрыт, однако доступ к нему с улицы дети все же имели.

По данным «Татар-информа», пролет использовался как переход из здания в здание, а также там были кабинеты.