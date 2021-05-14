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Ру Тат
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14 мая 2021  17:34
Гузель Хусаинова

Родители учеников гимназии №175 просят отменить ОГЭ

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Родители учеников гимназии №175 сообщили, что после стрельбы дети до сих пор находятся в стрессовом состоянии и не могут прийти в себя. По их словам, детей буквально трясет от слова «школа».

«У моей дочери давление 160 на 90. Они боятся заходить в помещения, реагируют на звуки и плачут навзрыд. У них истерика», – рассказывает одна из родительниц.

Родители выступили с инициативой отменить ОГЭ в этом году для их детей и подвести итоги учебного года по текущим оценкам. Кроме того, они попросили перевести школьников на дистанционное обучение. С такой просьбой они обратились к Министерству образования РТ. Свое письмо они направили на имя министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина.

«Для нас всех эти оценки никчемные, потому что они не смогут показать настоящий уровень знаний детей. Работают психологи, но картинки невозможно стереть из памяти никаким психологом. Значит коронавирус страшнее, чем стрельба и взрывы в школе в мирное время? Он страшнее знакомых ребят из соседнего класса?», – заявила бабушка одного из девятиклассников.

Министерство образования РТ комментировать ситуацию отказалось.

министерство образования и науки рт стрельба в школе
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