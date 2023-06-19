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Родители участников спецоперации из Зеленодольского района посетили театр Тинчурина
Сегодня родители участников специальной военной операции из села Нурлаты Зеленодольского района побывали на экскурсии в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Они посетили Казанский Кремль, прочитали намаз в мечети Кул-Шариф, а в театре имени К. Тинчурина посмотрели постановку «Син бит минем бергенәм». Вкусным дополнением стал обед в кафе театра.
Поездка оставила массу положительных эмоций. Ее организатором выступил руководитель казанского фонда «Доброе дело» Фидаил Шигапов, уроженец села Нурлаты.
Всего в экскурсии приняли участие 41 человек. Участники выразили благодарность главе Зеленодольского района Михаилу Афанасьеву за помощь в организации мероприятия и предоставлении автобуса.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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