Родители участников спецоперации из Зеленодольского района посетили театр Тинчурина

Сегодня родители участников специальной военной операции из села Нурлаты Зеленодольского района побывали на экскурсии в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

Они посетили Казанский Кремль, прочитали намаз в мечети Кул-Шариф, а в театре имени К. Тинчурина посмотрели постановку «Син бит минем бергенәм». Вкусным дополнением стал обед в кафе театра.

Поездка оставила массу положительных эмоций. Ее организатором выступил руководитель казанского фонда «Доброе дело» Фидаил Шигапов, уроженец села Нурлаты.

Всего в экскурсии приняли участие 41 человек. Участники выразили благодарность главе Зеленодольского района Михаилу Афанасьеву за помощь в организации мероприятия и предоставлении автобуса.