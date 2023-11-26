Родители спасли детей из горящего дома в Альметьевском районе РТ

Сообщение о пожаре в частном доме в селе Русский Акташ поступило сегодня в районе полуночи, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, загорелась кровля бревенчатого частного дома и часть кровли веранды. Площадь пожара составила 110 квадратов, уже через час с огнем удалось справиться.

Через окно горящего дома родители спасли двоих детей детей – 14 и 6 лет.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.