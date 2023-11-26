Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Родители спасли детей из горящего дома в Альметьевском районе РТ
Сообщение о пожаре в частном доме в селе Русский Акташ поступило сегодня в районе полуночи, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как выяснилось, загорелась кровля бревенчатого частного дома и часть кровли веранды. Площадь пожара составила 110 квадратов, уже через час с огнем удалось справиться.
Через окно горящего дома родители спасли двоих детей детей – 14 и 6 лет.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников