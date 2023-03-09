Родители школьницы, пытавшейся поджечь военкомат: «Вину признает, пока без комментариев»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу одиннадцатиклассницы, которую обвиняют в попытке поджога военкомата.

По версии следствия, 3 октября девушка, прихватив несколько бутылок с зажигательной смесью, отправилась к военкомату. В четыре часа утра она начала бросать их, но сил докинуть их до здания у нее не хватило. В итоге зажигательная смесь подожгла лишь траву возле здания.

Школьницу задержали на местее. У нее обнаружили еще одну бутылку с зажигательной смесью, которую она также собиралась использовать по назначению.

Девушке предъявили обвинение по статье покушение на умышленное уничтожение имущества и отправили под домашний арест на время следствия. Известно, что 30 марта 2023 года ей исполнится 18 лет.

Виновато поглядывала на родителей

Сегодня в суд вызвали учителей и одноклассниц обвиняемой школьницы. Они пришли на заседание в сопровождении родителей и сотрудников военкомата. Сама подсудимая явилась с родителями и адвокатом.

«Вину она признает. Пока никаких комментариев давать мы не будем, суд только начался», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» мама школьницы.

В ожидании начала процесса юная подсудимая сидела, склонив голову, виновато поглядывая на родителей. В стороне от них толпились многочисленные свидетели, которые были явно не в востороге от подобного времяпрепровождения.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Первыми в зал суда пригласили девушку ее представителей, а также представителя пострадавшей стороны. К слову, пострадавшим признано Министерство земельных и имущественных отношений республики, на чьем балансе состоит здание военного комиссариата Советского района.

Проверив явку предстаивтелей сторон, судья попросила подсудимую встать и начала устанавливать ее личность. Девушка очень тихо, еле внятно произнесла: «Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь». Произносила слова она, не поднимая головы, и едва поднимая взгляд от пола. Судья даже попросила ее повторить громче все сказанные слова.

Выяснилось, что на днях девушке исполнится 18. А пока, снимать ее, и называть имя запрещено. Судья разрешила журналистам присутствовать, но попросила убрать камеры.

Ущерб мог бы составить 20 миллионов рублей

После этого представитель прокуратуры начала зачитывать обвинительное заключение.

«Обвиняемая была недовольна проводимой на территории РФ специальной военной операцией. 26 сентября 2022 года у нее возникло недовольство, связанное с якобы нарушением прав определенной категории граждан, подлежащих мобилизации», - прочитала материалы дела госообвинитель.

Из обвинительного заключения стало понятно, что в ночь на 3 октября, школьница во дворе своего дома, примерно в два часа ночи, изготовила три так называемых «коктейля Молотова». И отправилась на улицу Журналистов, к зданию военного комиссариата своего же района.

Как следует из материалов дела, первая бутылка не долетела до здания, вторую бросить она не смогла – подпалила свой рукав. Девушка сильно испугалась, поэтому довести до конца задуманное ей не удалось. Кинуть третью бутылку она не успела – на место подоспели случайные прохожие, а вслед за ними и полицейские с росгвардейцами, которые несли дежурство неподалеку.

Несмотря на то, что замысел был не завершен до конца, следствие подсчитало предположительный ущерб – он мог составить больше 20 миллионов рублей. Это стоимость здания и имущества, которое находилось внутри. О том, что могли быть утеряны важные документы, на восстановление которых ушло бы достаточно много времени, тоже упомянули.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Услышав, к чем могла привести выходка дочери, родители строго и выразительно посмотрели на нее. Та еще больше вжала голову в плечи, так и просидела весь процесс, не поднимая головы.

Когда материалы дела были зачитаны, суд приступил к допросу потерпевшей стороны. Адвокат подсудимой попросила пойти на мировую.

«Сейчас я не могу дать однозначный ответ, мне этот вопрос в любом случае надо решать с руководством. Но лично мое мнение – девочку жалко. Только как вы представляете себе, я приду к министру и скажу: “Давайте пожалеем?”», – спросила адвоката представительница минземимущества.

Увлекалась историей вне школьной программы

Далее суд приступил к допросу многочисленных свидетелей. Первой выслушали старшего помощника военного комиссара по финансовой работе, которая подтвердила размер возможного материального ущерба. Затем вызвали сторожа военкомата. 60-летний Игорь Коробков поделился – о том, что случилось в ту ночь, узнал, просматривая записи камер видеонаблюдения.

«В камеру заметил небольшой огонек со стороны улицы Журналистов. Там еще были сотрудники полиции, машина Росгвардии стояла у ворот. Когда я пришел на место, эту девочку уже посадили в машину, к ней пробиться не смог. Возле стены увидел небольшой огонь, сантиметров 20-30. Побежал за огнетушителем, но мне сказали, что там какая-то смесь, что ее нельзя так тушить и мы дождались, пока само потухнеет», – рассказал сторож военкомата.

Затем в зал судебного заседания вызвали учительницу истории из гимназии, в которой учится подсудимая.

«Я преподаю у нее пятый год. На уроках она всегда спокойная, никаких претензий у меня к ней нет. С 7-го по 9-й класс она училась неплохо, но в 10 классе стала наиболее активной, могла дополнить ответ информацией, которой нет в учебниках», – рассказала учительница

Свидетель отметила, что особенно хорошо девочка была знакома с темой Второй Мировой войны.

Вопрос о любви девочки к истории звучал при допросе каждого из свидетелей. Другие учителя и одноклассницы тоже подтвердили, интерес к этому предмету, был особенно заметен у школьницы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Увидела в интернете ролики с поджогами и решила присоединиться»

При допросе одноклассниц подсудимой стало известно, что она участвовала в неком одиночном пикете еще до того, как решилась на поджог военкомата.

«Я узнала, что ее вызвали к классному руководителю. Когда она вернулась, я спросила, что случилось и она рассказала, что ходила на митинг», – рассказала свидетель.

Все допрошенные подростки говорили, что обвиняемая – обычный тихий и скромный подросток.

Подробности о задержании девушки стали известны, когда начался допрос росгвардейца, который дежурил в ту ночь у военкомата.

«Я услышали какой-то шум, побежал посмотреть, а там двое гражданских находились рядом с девушкой. На траве возле стены горели две бутылки. Парни объяснили, что остановили девушку, которая пыталась устроить поджог», – рассказал сотрудник Росгвардии.

Росгврадеец тут же вызвал опергруппу, девушку усадили в машину. Там она рассказала, что скипидар и бензин купила в магазине, а сделала все это, протестуя против мобилизации.

«Она сказала, что не согласна с мобилизацией, потому что она нарушает права граждан. Каких именно, не уточнила. Увидела в интернете ролики, где другие устраивали такие же поджоги, и решила тоже присоединиться», – рассказал свидетель.

Затем в суде были зачитаны показания военного комиссара Советского района – он не смог лично присутствовать в суде. Оказалось, что бутылка была брошена ровно под окна его рабочего кабинета. Он, к слову, одним из первых подбежал к девушке.

«Я слышал, что в первые дни после объявления частичной мобилизации, было совершено покушение на военного комиссара другого региона. После этого у нас круглосуточно дежурили полиция и Росгвардия. Сам я практически круглосуточно находился на работе. В ту ночь я услышал шум, а затем крик сторожа: “Мы горим”, – посмотрел по камерам и увидел огонь», – зачитали показания военкома в суде.

Завершив допрос свидетелей, суд приступил к изучению материалов дела, допрос самой подсудимой решили отложить на другой день. К слову, школьнице грозит реальное лишение свободы сроком до пяти лет.