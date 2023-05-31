«Родители сами подталкивают детей на путь наркотиков»: психолог о причинах зависимости

В обществе считают, что алкоголь и наркотики употребляют безвольные и слабые, на самом деле это не так

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ответы наркоманов на протяжении десятилетий одни и те же: хотел выглядеть старше, круче, попробовать что-то новенькое»

Заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Лилия Зайцева работает в наркологии более 15 лет. Она утверждает, что за это время портрет среднестатистического наркомана особо не поменялся. Причины всегда одни и те же, и корни их в раннем детстве.

«Года идут, но, к моему удивлению и ужасу, ничего не меняется. Вроде бы XXI век, информации огромное количество: и в соцсетях, и в СМИ говорят о вреде наркотиков, но все равно появляются молодые люди, которые решают попробовать то или иное вещество. И на вопрос: “Почему, что тобой двигало?” – ответ остается всегда одинаковым: “Любопытно, хотел выглядеть старше, круче, хотел попробовать что-то новенькое”. Или: “В жизни надо попробовать все, я решил расширить сознание, хотел испытать новые ощущения”. То есть ответы не меняются десятилетиями», – рассказывает психолог.

В обществе считают, что алкоголь и наркотики употребляют безвольные и слабые, на самом деле это не так. Проблемы начинаются не тогда, когда в жизни человека появляются алкоголь и наркотики, а алкоголь и наркотики появляются, если есть проблемы. То есть когда человек не может справиться с ситуацией нормальным здоровым образом, обратила внимание Зайцева.

«Если говорить про профилактику, то у эмоционально зрелого человека, у которого адекватная самооценка, у которого есть интересы, цели и ориентиры в жизни, не будет психологической необходимости уходить от реальности. А любая зависимость – это уход от реальности», – говорит психолог.

В пример она приводит игровую зависимость. Она развивается у людей, у которых нарушены коммуникативные навыки. У тех, кому сложно общаться с людьми в принципе.

«На днях у меня была беседа с таким пациентом. Он рассказал, что у него есть два друга, с которыми он знаком восемь лет, но они ни разу не виделись, все общение у них происходит только через интернет. Он говорит: “А зачем нам встречаться? А вдруг они окажутся не такими, какими я себе их представляю”. То есть человек уже изначально, чтобы не испытывать разочарования, готов на такое виртуальное общение», – объясняет психолог.

Лилия Зайцева: «Родители являются для ребенка моделью поведения. И те родители, которые сами употребляют или курят, естественно, показывают дурной пример» Фото: предоставлено Лилией Зайцевой

«Детское шампанское приучает детей, что на празднике нужен какой-то допинг»

Начинать профилактику необходимо с самого раннего детства, работать над отношениями в семье, ведь все навыки взаимодействия с миром, способы решения конфликтов, выражение и невыражение чувств, выстраивание отношений – ребенок это все выносит из семьи. И, к сожалению, об этом говорят меньше, чем хотелось бы, считает Лилия Зайцева.

«Алкогольные традиции многие выносят из семьи. Я думаю, каждый это наблюдает периодически – безалкогольное шампанское на Новый год или день рождения. Маленький ребенок не понимает, в чем прикол, но с детства привыкает: чтобы отметить праздник, нужен какой-то допинг. Из таких мелочей алкогольная традиция как раз и формируется», – объясняет психолог.

Родители для ребенка самые главные люди до определенного возраста. Они являются для него моделью поведения. И те родители, которые сами употребляют или курят, естественно, показывают дурной пример. Ребенок не задумывается, плохо это или хорошо, – раз мама и папа так делают, значит, так нужно. Поэтому профилактика любого отклоняющегося поведения должна начинаться задолго до того, когда ребенок попробует алкоголь и наркотики, считает заведующая психологической лабораторией.

«Нужно научить говорить ребенка “нет”, научить правильно расставлять приоритеты, выражать свои чувства. Одна из особенностей зависимых личностей – это алекситимия. Люди, которые находятся в этом состоянии, абсолютно не ориентируются в своих эмоциях. На вопрос, как дела, они говорят: “Нормально”. Для обычного человека это может означать, что сейчас он просто не хочет говорить, раскрываться по каким-то причинам, а у зависимой личности мышление черно-белое: если у меня ничего не болит, значит, все нормально, если есть дискомфорт, значит, не нормально», – объясняет психолог.

Если речь идет про созависимых, например про родственников алкоголиков и наркоманов, у них все еще сложнее. Они ориентируются на поведение зависимого: если он придет трезвый, значит, все хорошо, если пьяный – плохо, рассказывает Зайцева.

«Ты что, как баба, ревешь?» – слыша эту фразу, мальчик понимает, что даже если страшно и больно, он должен молчать Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мальчики не плачут»

«Ребенку нужно все показывать и рассказывать. К примеру, установки, что мальчики не плачут. Я часто слышу фразу: “Ты что, как баба, ревешь?” Слыша эту фразу, мальчик понимает, что даже если страшно и больно, он должен молчать. Он это проглатывает, негативные эмоции копятся. Время идет, ребенок взрослеет, эти эмоции копятся, и в один прекрасный момент, чаще всего в подростковый период, возникает ситуация, когда накоплено столько всего, что он уже не может справиться, из него просто выпирает. И тут кому что попадется: кому-то плохая компания, кому-то компьютер – он поиграл, убил кого-то в игре, и стало полегче. Или дома его никто не слушает, не понимает его интересы, и тогда появляется компания, где такие же, как он, слушают, принимают, где считают своим, и, естественно, он пойдет туда и будет делать то, что делают они», – рассказывает Зайцева.

К сожалению, у нас в обществе не принято выражать негативные эмоции, а эмоции всегда отражаются на физическом уровне – связь эмоций с телом прямая, отметила она.

«Времена идут, технологии меняются, но из года в год причина, по которой появляется зависимость, остается одной и той же – это неудовлетворенность в любви и принятии. Кроме наличия психиатрических заболеваний. То есть любая зависимость – это извращенная форма удовлетворения этих потребностей», – говорит Зайцева.

Если говорить про детско-родительские отношения, то профилактика должна начинаться задолго до подросткового возраста. С детьми надо как можно больше разговаривать, стараться разделять с ними общие интересы, объясняет психолог.

«Если ребенок пытается привнести во внешность какие-то изменения, хочет надеть яркие носки в школу – поговорите с ним. Понятно, что ребенку хочется хотя бы как-то самовыражаться в одежде, ведь в школе ему приходится одеваться так, как ему велят. Если он говорит: “Мам, ну можно у меня в этом внешнем виде будет что-то свое?”, можно сказать: “Ты что, дурачок? Вот тебе черное, сказала надень, значит, наденешь”, а можно сесть и поговорить. Понятно, что все мы, родители, очень заняты, у нас много сложностей и проблем: работа, кредиты, уборка. Но для ребенка важно знать, что если у него что-то случится, мама или папа хотя бы 15 минут в день ему выделят. Как показывает практика, далеко не всегда это происходит», – отметила Лилия Зайцева.

На ровном месте употреблять наркотики дети не пойдут. Этому всегда предшествуют какие-то модели поведения, какой-то определенный путь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подавляющее большинство случаев детской наркомании происходит в благополучных семьях

В социуме существует миф, что алкоголики и наркоманы появляются только в неблагополучных семьях, рассказывает психолог.

«Это абсолютно не так. Подавляющее большинство – это финансово благополучные семьи. В таких случаях, если заглянуть в глубь семейной системы, уже на первой консультации становится понятно, что это все не просто так. Если говорить про семью, то семья – это система, где каждый человек играет какую-то определенную роль, выполняет какую-то важную функцию. И если в семье появился зависимый, то это говорит о том, что семья как система находится в очень большой опасности», – рассказала Лилия Зайцева.

В психологически здоровой семье зависимые не появляются, подчеркнула заведующая психологической лабораторией. На ровном месте употреблять наркотики дети не пойдут. Этому всегда предшествуют какие-то модели поведения, какой-то определенный путь.

«Дети до определенного возраста общаются со взрослыми на эмоциональном уровне. Ребенку не важно, что говорит взрослый, ему важно – как говорит. То есть если мама улыбается и говорит, что у нее все хорошо, но при этом живет в состоянии сильнейшего напряжения или какого-то негатива, ребенок сделает вывод, что быть в напряжении и при этом улыбаться и говорить, что все хорошо, это нормально, ребенок увидит это», – объясняет психолог.

Конечно, не исключен фактор наследственности. Любая зависимость может передаваться по наследству. И если в роду были зависимые люди, то у ребенка может появиться генетическая предрасположенность, и даже однократное употребление какого-либо химического вещества может быть достаточным, чтобы этот механизм запустить, говорит она.

«Если говорить про современных подростков, они живут во времена крайне тяжелые в психологическом плане. Сейчас мы живем в такое время, когда стираются грани между мужским и женским, что такое хорошо и что такое плохо. Я видела неоднократно, когда по улице идет человек, пол которого определить невозможно. И представьте, неокрепшая психика подростка сталкивается со всей этой информацией», – рассказывает Лилия Зайцева.

На детскую психику постоянно воздействуют многочисленные блогеры, которые своим примером показывают, что можно не учиться, не работать, а просто выкладывать видео в социальных сетях и быть успешным.

«Все это воздействует на жизненные ориентиры подростка, которому и так сложно найти себя. А подростковый возраст – это как раз возраст поиска себя, когда он пытается противопоставить себя всему миру, понять, на что он способен, понять свои возможности. И хорошо если рядом оказываются психологически зрелые взрослые с традиционными ценностями, которые могут деликатно и корректно помочь и по-взрослому дать ориентир», – рассуждает психолог.

«К сожалению, в современной семье каждый сам за себя, где часто звучит фраза: “Это не мои проблемы”» Фото: ru.freepik.com

«В большинстве семей нет правил и традиций, там каждый занят своим делом»

Наш собеседник обращает внимание на то, что в подростковом возрасте очень важны правила, семейные ценности и традиции.

«В большинстве семей нет правил и традиций, там каждый занят своим делом. У них нет общих задач, дел, даже время они проводят по отдельности. К сожалению, в современной семье каждый сам за себя, где часто звучит фраза: “Это не мои проблемы”. Что отличает зрелую личность от незрелой? Это как раз наличие ценностей, понимания, что важно для меня на сегодняшний день. Нужно проводить вместе время, уважать друг друга, уважать старших, младших. Все большое строится из малого, и наличие традиционных ценностей сегодня на вес золота», – считает заведующая психологической лабораторией.

Многие родители, как отмечает психолог, и вовсе перекладывают ответственность по воспитанию своих детей на школу, ошибочно считая, что именно учителя должны этим заниматься.

«Если мы говорим о профилактике, то мы говорим о комплексе мер. Ребенок приходит в школу из семьи – основные моменты он выносит из семьи. То есть мы должны работать все в очень тесной взаимосвязи, ведь для грамотной профилактики нужная четкая согласованность среди взрослых», – отмечает она.

Родители должны находить время, чтобы приходить в школу, интересоваться успехами ребенка и интересоваться у него дома, как прошел день. Дежурное «как дела?» не подойдет, важен именно заинтересованный полноценный разговор.

«Очень важно, чтобы в семье главными были именно взрослые. Я была на собрании в школе, и мы разбирали детские рисунки. Психолог показывает родителям, что нарисовал их сын, и задает вопрос: “Как вы думаете, кто у вас главный в семье?” Ну папа и отвечает: “Конечно же, я!” Психолог тут же его разочаровала и объяснила, что главным в их семье себя считает ребенок, и он это сам подтвердил в беседе», – поделилась Лилия Зайцева.

Часто в современных семьях можно наблюдать, как все пляшут вокруг ребенка. Отсутствие иерархии приводит к тому, что вырастает ребенок с искаженной самооценкой. Он начинает думать, что весь мир крутится вокруг него.

«Второй момент про ценности – это момент воспитания. Если один из родителей ругает ребенка, а второй при этом с ним не согласен, он должен просто выйти из комнаты. Не надо при ребенке спорить, отчитывать друг друга, потому что как только ребенок уловит момент, что мама с папой не могут договориться, он начнет делать так, как считает он сам, то есть своевольничать. Поэтому определенная договоренность, определенная последовательность в процессе воспитания крайне важны», – подчеркнула заведующая психологической лабораторией.

Создавайте семейные традиции, даже такие, как совместный прием пищи. Это очень важно. Потому что в современном темпе жизни члены семьи мало времени проводят вместе, а такая традиция позволит им хотя бы за ужином почувствовать единство.

Запугивание не работает. Нужно разговаривать о последствиях Фото: © rawpixel.com на ru.freepik.com

Как поговорить с ребенком о наркотиках?

«Запреты на современных детях не работают, им нужно предлагать альтернативу. Заберете телефон, а дальше что? Отклоняющееся поведение проявится в чем-то другом. Запугивание не работает. Нужно разговаривать о последствиях. Нужно говорить, что наркотики – это не решение проблемы, что от этой зависимости никогда невозможно избавиться самостоятельно, и не всегда это возможно сделать даже врачам, а как итог – испорченная жизнь. И если с ребенком разговаривали в детстве, к подростковому возрасту он привык обсуждать все с вами», – советует Лилия Зайцева.

В таком случае ребенок сам начнет задавать вопросы, у вас не будет запретных тем, он не будет бояться, что его отругают за какой-то вопрос. Не нужно бояться, если он заговорит с вами о наркотиках.

«Бояться этого не стоит, хотя я сама как родитель понимаю, какая может быть реакция. Не надо делать большие глаза и кричать. Подросток может задать вопрос о наркотиках даже с целью провокации, чтобы спровоцировать вас на эмоции. Подростки – большие провокаторы, эти фразы они говорят, чтобы устроить шоу, они ждут реакцию родителей. Или, к примеру, приходит подросток со школы и говорит: “Я хочу покрасить волосы в зеленый цвет”. Тут очень важно, как взрослые реагируют. Если кричать – как минимум будет конфликт, в крайнем случае ребенок все равно покрасит волосы. А когда это все обсудить: “Не вопрос, но давай не сейчас, а на каникулах”, в большинстве случаев этот вопрос становится неактуальным», – объясняет психолог.

Вы можете обратиться к наркологу или психологу в поликлинику или в психологическую лабораторию Республиканского клинического наркологического диспансера Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В случае если вы столкнулись с проблемой наркотиков, вы можете обратиться к наркологу или психологу в поликлинику по месту жительства или в психологическую лабораторию Республиканского клинического наркологического диспансера Министерства здравоохранения РТ по адресу: Казань, ул. Сеченова, 6. В этой же клинике принимает детский нарколог Степан Криницкий.

«То, что нужно обращаться за помощью к психологу, – это однозначно. Потому что факт того, что в жизни вашего ребенка появились алкоголь или наркотики, это явный признак тревожной ситуации. Уже нужно бить во все колокола. Любая зависимость: алкоголь или наркотики, ставки или социальные сети – неважно, какая именно, но если она появилась в жизни человека, это говорит о том, что в психологическом смысле он находится в очень большой опасности. Даже однократное употребление говорит о том, что с ребенком что-то происходит», – заключила Лилия Зайцева.