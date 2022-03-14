Родители погибшего в ДТП с водовозом в Казани мальчика попросили суд закрыть дело

Родители погибшего под колесами водовоза в Казани 7-летнего школьника просили суд закрыть уголовное дело. Они заявили, что готовы пойти на примирение с подсудимым – водителем «КАМАЗа» 66-летним Ильдаром Саттаровым. Об этом «Татар-информу» стало известно из собственного источника.

Процесс, на котором родители мальчика сделали неожиданное заявление, состоялся 10 марта.

Фото: © Елена Саляхова

«Мои доверители заявили о прекращении уголовного дела в отношении Саттарова. Подсудимый свою вину полностью признал, материальный ущерб перед моими доверителями он полностью загладил. На сегодняшний день они к нему претензий не имеют. К тому же, появилась договоренность о том, чтобы Саттаров выплатил родителям в качестве компенсации полтора миллиона рублей», – обратилась к суду представитель родителей погибшего мальчика.

Подсудимый вновь обратился к родителям и попросил у них прощения.

«Простите, простите меня, пожалуйста», – обратился к родителям Саттаров.

Будет ли суд удовлетворять просьбу родителей или нет, станет известно в ближайшее время, когда Саттарову будет вынесен приговор.

Фото: © Елена Саляхова

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кировском районном суде Казани стартовал процесс по делу о смертельном ДТП с водовозом, в котором погиб 7-летний ребенок.

В ноябре прошлого года на перекрестке Горьковского шоссе и улицы Можайского мальчик переходил дорогу на пешеходном переходе и угодил прямо под колеса «КАМАЗа». От полученных травм ребенок скончался на месте.

На прошлом судебном заседании родители предъявили Саттарову иск на компенсацию морального ущерба в два миллиона рублей.