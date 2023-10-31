Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Родители о сыне-герое из татарского села: «Советовали ему бросить службу, а он отказался»
Сержант Юрий Щетников из небольшого татарского села Алабердино Тетюшского района отважно защищал интересы Родины в зоне СВО. Указом Президента Владимира Путина боец посмертно награжден орденом Мужества. Каким он был, рассказали его родители.
«Не скажу, что Юра был хулиганом»
Младший сержант Юрий Щетников родился 20 октября 1997 года в городе Таш-Кумыр Республики Кыргызстан.
В Тетюшский район Татарстана семья переехала, когда Юре было пять месяцев. Жили сначала в Ямбухтине, в небольшом доме. Следом за сыном родилась дочь Альбина. Они так и росли вместе, словно ровесники: сказывалась небольшая разница в возрасте в два года.
«У них с сестрой было одно на двоих детство, которое прошло в селах Ямбухтино и Алабердино, где жила их бабушка, моя мама, — рассказала „Тетюшским зорям“ мама солдата Диларам Щетникова. — Не скажу, что Юра был хулиганом. Правда, когда родился, беспокойным был, мы с отцом даже спали по очереди. В детстве пас коров, за скотиной ходил. Работящий был, все сам делал».
В летние каникулы с утра до обеда парень помогал в Алабердине, в огороде, а после обеда те же дела в Ямбухтине.
«Это у нас даже не обсуждалось. Учился в Алабердине, после школы обязательно заходил к бабушке с дедушкой. Зимой — дров принести, так как отопление было печным», — вспоминает его мама.
«Дни, когда Юрий приезжал в отпуск, были самыми счастливыми для всей семьи»
В 2016 году Юрий с красным дипломом окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум. Получив специальность «механик», успел до армии поработать по профессии в одном из хозяйств района.
В армию молодой человек рвался и обязательно хотел на флот. Так и получилось: срочную службу Юра проходил в Североморске Мурманской области. Служба понравилась, поэтому через год, когда истек срок, он решил ее продолжить.
«Отучился на водолаза в Севастополе, приехал зимой в отпуск. Побыл дома почти два месяца и снова уехал, — рассказывает Диларам Токтосуновна. — Он и на кинолога в Подмосковье отучился. Друзья, когда узнали, что он погиб, сделали баннер с его фотографией, на которой с ним рядом собака».
«Если честно, я ему советовал бросить службу, а он отказался», — добавляет глава семьи Александр Щетников.
Дни, когда Юрий приезжал в отпуск, были самыми счастливыми для всей семьи. Почти ежедневно он просил маму приготовить его любимые манты. А когда отпуск подходил к концу, вставал на весы и, обнаружив несколько лишних килограммов, начинал сгонять их, бегая от дома до деревни Чулла.
«Кажется, он сейчас откроет ворота и войдет»
Смерть не раз была рядом с парнем: в пять лет он чуть не утонул во время половодья, успел схватиться за ветку, и проходившая мимо женщина услышала его крик. Через несколько лет во время службы перевернулся на грузовике. А когда учился в Севастополе, при погружении в воду потерял сознание и попал в госпиталь.
Когда Юра сообщил, что его отправляют на СВО, мама воскликнула: «Там же страшно!» Он ответил: «Это обычная командировка». Это было в июне 2022 года. До того как уехать зону спецоперации, он женился.
По словам родителей, в последний раз Юра позвонил 6 июля 2022 года, сказал, что у него все нормально, а потом перестал выходить на связь.
«Не верили, что он погиб. Ежедневно мы звонили на горячую линию по нескольку раз в надежде хоть что-то узнать, а 21 июля у меня взяли кровь на ДНК. С того дня жизнь для нас поделилась на до и после. Мы думали, лишь бы он был жив, надеялись, что контуженный, где-то в госпитале, а 15 августа нам сообщили, что Юра погиб», — говорит, еле сдерживая слезы, мама бойца.
У родителей солдата раны на сердце от потери еще свежи, они пока не могут принять ситуацию.
«До сих пор не верим, что Юры нет. Кажется, он сейчас откроет ворота и войдет», — делится Диларам.
Иногда в разговоре мама как-то неосознанно избегает глагола «был», говоря, к примеру: «Характер у него горячий, взрывной...» И это неудивительно, материнское сердце не хочет мириться с потерей.
Дочь родилась в день рождения отца погибшего
В последний путь младшего сержанта Юрия Щетникова провожали 16 августа 2022 года. Церемония прошла в родном селе Алабердино. Проститься с ним пришли односельчане и жители района.
Соболезнования родным и близким выразили председатель Ассоциации «Cовет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, замглавы Тетюшского района Евгений Курков, родные и близкие Юрия.
Минуту молчания в память о погибшем солдате объявил военный комиссар Тетюшского района Фанис Гарифуллин.
Через пять месяцев после героической гибели солдата, в день рождения его отца, 16 декабря 2022 года, на свет появилась Вероника Щетникова. Как говорят родители героя, она — точная копия папы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»