Родители о сыне-герое из татарского села: «Советовали ему бросить службу, а он отказался»

Сержант Юрий Щетников отважно защищал интересы Родины в зоне СВО

Фото: tetushi.tatarstan.ru

«Не скажу, что Юра был хулиганом»

Младший сержант Юрий Щетников родился 20 октября 1997 года в городе Таш-Кумыр Республики Кыргызстан.

В Тетюшский район Татарстана семья переехала, когда Юре было пять месяцев. Жили сначала в Ямбухтине, в небольшом доме. Следом за сыном родилась дочь Альбина. Они так и росли вместе, словно ровесники: сказывалась небольшая разница в возрасте в два года.

«У них с сестрой было одно на двоих детство, которое прошло в селах Ямбухтино и Алабердино, где жила их бабушка, моя мама, — рассказала „Тетюшским зорям“ мама солдата Диларам Щетникова. — Не скажу, что Юра был хулиганом. Правда, когда родился, беспокойным был, мы с отцом даже спали по очереди. В детстве пас коров, за скотиной ходил. Работящий был, все сам делал».

В летние каникулы с утра до обеда парень помогал в Алабердине, в огороде, а после обеда те же дела в Ямбухтине.

«Это у нас даже не обсуждалось. Учился в Алабердине, после школы обязательно заходил к бабушке с дедушкой. Зимой — дров принести, так как отопление было печным», — вспоминает его мама.

Дни, когда Юрий приезжал в отпуск, были самыми счастливыми для всей семьи. Почти ежедневно он просил маму приготовить его любимые манты Фото: tetushi.tatarstan.ru

«Дни, когда Юрий приезжал в отпуск, были самыми счастливыми для всей семьи»

В 2016 году Юрий с красным дипломом окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум. Получив специальность «механик», успел до армии поработать по профессии в одном из хозяйств района.

В армию молодой человек рвался и обязательно хотел на флот. Так и получилось: срочную службу Юра проходил в Североморске Мурманской области. Служба понравилась, поэтому через год, когда истек срок, он решил ее продолжить.

«Отучился на водолаза в Севастополе, приехал зимой в отпуск. Побыл дома почти два месяца и снова уехал, — рассказывает Диларам Токтосуновна. — Он и на кинолога в Подмосковье отучился. Друзья, когда узнали, что он погиб, сделали баннер с его фотографией, на которой с ним рядом собака».

«Если честно, я ему советовал бросить службу, а он отказался», — добавляет глава семьи Александр Щетников.

Дни, когда Юрий приезжал в отпуск, были самыми счастливыми для всей семьи. Почти ежедневно он просил маму приготовить его любимые манты. А когда отпуск подходил к концу, вставал на весы и, обнаружив несколько лишних килограммов, начинал сгонять их, бегая от дома до деревни Чулла.

У родителей солдата раны на сердце от потери еще свежи, они пока не могут принять ситуацию Фото: tetushi.tatarstan.ru

«Кажется, он сейчас откроет ворота и войдет»

Смерть не раз была рядом с парнем: в пять лет он чуть не утонул во время половодья, успел схватиться за ветку, и проходившая мимо женщина услышала его крик. Через несколько лет во время службы перевернулся на грузовике. А когда учился в Севастополе, при погружении в воду потерял сознание и попал в госпиталь.

Когда Юра сообщил, что его отправляют на СВО, мама воскликнула: «Там же страшно!» Он ответил: «Это обычная командировка». Это было в июне 2022 года. До того как уехать зону спецоперации, он женился.

По словам родителей, в последний раз Юра позвонил 6 июля 2022 года, сказал, что у него все нормально, а потом перестал выходить на связь.

«Не верили, что он погиб. Ежедневно мы звонили на горячую линию по нескольку раз в надежде хоть что-то узнать, а 21 июля у меня взяли кровь на ДНК. С того дня жизнь для нас поделилась на до и после. Мы думали, лишь бы он был жив, надеялись, что контуженный, где-то в госпитале, а 15 августа нам сообщили, что Юра погиб», — говорит, еле сдерживая слезы, мама бойца.

У родителей солдата раны на сердце от потери еще свежи, они пока не могут принять ситуацию.

«До сих пор не верим, что Юры нет. Кажется, он сейчас откроет ворота и войдет», — делится Диларам.

Иногда в разговоре мама как-то неосознанно избегает глагола «был», говоря, к примеру: «Характер у него горячий, взрывной...» И это неудивительно, материнское сердце не хочет мириться с потерей.

В последний путь младшего сержанта Юрия Щетникова провожали 16 августа 2022 года. Церемония прошла в родном селе Алабердино Фото: tetushi.tatarstan.ru

Дочь родилась в день рождения отца погибшего

В последний путь младшего сержанта Юрия Щетникова провожали 16 августа 2022 года. Церемония прошла в родном селе Алабердино. Проститься с ним пришли односельчане и жители района.

Соболезнования родным и близким выразили председатель Ассоциации «Cовет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, замглавы Тетюшского района Евгений Курков, родные и близкие Юрия.

Минуту молчания в память о погибшем солдате объявил военный комиссар Тетюшского района Фанис Гарифуллин.

Через пять месяцев после героической гибели солдата, в день рождения его отца, 16 декабря 2022 года, на свет появилась Вероника Щетникова. Как говорят родители героя, она — точная копия папы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей — освобождения Донбасса и создания условий, гарантирующих безопасность самой России.