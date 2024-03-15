Родители Героя России Габдрахманова проголосовали в Алькеевском районе

Жители Алькеевского района Наиль и Лира Габдрахмановы приняли участие в голосовании на выборах Президента России. Об этом сообщают «Алькеевские вести».

Родители Героя России, участника СВО Раиля Габдрахманова призвали всех граждан проявить неравнодушие и выбрать будущее своей страны на ближайшие годы.

«Этот день очень важный для каждого из нас. Сегодня мы выбираем будущее нашей страны, будущее наших детей», — уверены они.

Напомним, что Раиль Габдрахманов удостоен звания Героя России в 2022 году.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).