Родители, чьи дети лечатся в ДРКБ, получили бесплатную юридическую помощь

Расих Фасхутдинов

В преддверии Дня защиты детей Министерство юстиции организовало меропритие по оказанию бесплатной юридической помощи семьям, дети которых проходят лечение в ДРКБ. Консультации прошли в Доме Роналда Макдональда. Информация об этом появилась на сайте Минюста РТ.

Фото: © Расих Фасхутдинов

Для консультаций были приглашены не только юристы, но и специалисты профильных министерств РТ, а также адвокаты и нотариусы.

Министр юстиции Рустем Загидуллин отметил, что проведение бесплатных юридических консультаций стало доброй традицией. Кроме того, Загидуллин сделал акцент на том, что юрпомощь оказывается семьям с детьми, а это категория, которая нуждается в постоянной помощи, в том числе и юридической.

Фото: © Расих Фасхутдинов

Семьи получили ответы по вопросам здравоохранения, жилищного, семейного, земельного законодательства, социального и пенсионного обеспечения.