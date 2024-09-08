Родители бойца СВО на выборах: Одно желание — чтобы наши дети вернулись живыми

Ришат и Резеда Замалиевы из Апастово проголосовали и на избирательном участке №878, расположенном в районном военном комиссариате.

«Мы решили выполнить свой гражданский долг. Отдали голоса за тех, кому доверяем. В душе одно желание: чтобы в нашей стране и в мире было спокойно, а наши сыновья вернулись живыми и здоровыми», — говорят они.

Сын Замалиевых Ранис принимает участие в специальной военной операции. Он добровольно встал на защиту безопасности страны и настоящее время является старшиной роты.

Серебряные волонтеры района тоже поспешили на избирательный участок. На участке №881 проголосовала группа волонтеров.

«Сегодня мы участвуем в нескольких мероприятиях. У нас очень „жаркий“ день, поэтому мы поспешили выполнить свой гражданский долг», — сказали женщины-волонтеры.

Здесь же сделала свой выбор и руководитель волонтерского движения из Апастово Сания Сафиуллина. Женщина начала работу по пошиву носилок для раненых и привлекла к этому благородному делу таких же неравнодушных жителей района, как и она сама. В настоящее время работает в подростковом клубе «Алга».

«Работаем вместе, дружно пришли и на выборы», — сказала она.

Серебряные волонтеры сегодня добровольно выполняют благородную и очень нужную работу. Они шьют для военнослужащих носилки, подсумки, нижнее белье для отправки в госпитали, оказывают гуманитарную помощь. Также для солдат делается «сухой душ», плетутся маскировочные сети.

В Татарстане действует Всероссийская волонтерская организация «Золотые руки Ангела». В районе работа организована в комнате подросткового клуба «Алга».

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.