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Происшествия 23 октября 2026 11:36

Родителей тоже накажут: в Казани нашли подростков, избивших водителя автобуса

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Полицейские нашли подростков, избивших водителя автобуса в Казани. Об этом сообщает МВД по РТ.

Напомним, инцидент произошел на остановке «Чишмэле», возле ТЦ «Франт». Парни набросились на водителя автобуса, повалили на асфальт и избили. Очевидцы сняли произошедшее на видео. По одной из версий, конфликт произошел из-за неоплаченного проезда.

Правоохранители установили личности хулиганов. Ими оказались трое 17-летних парней. В отношении их родителей составлены административные протоколы. Материалы направят в комиссию ПДН Советского района.

#избили мужчину #Трудные подростки #автобус
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