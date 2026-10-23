Родителей тоже накажут: в Казани нашли подростков, избивших водителя автобуса

Полицейские нашли подростков, избивших водителя автобуса в Казани. Об этом сообщает МВД по РТ.

Напомним, инцидент произошел на остановке «Чишмэле», возле ТЦ «Франт». Парни набросились на водителя автобуса, повалили на асфальт и избили. Очевидцы сняли произошедшее на видео. По одной из версий, конфликт произошел из-за неоплаченного проезда.

Правоохранители установили личности хулиганов. Ими оказались трое 17-летних парней. В отношении их родителей составлены административные протоколы. Материалы направят в комиссию ПДН Советского района.